Messi pode se igualar a Raúl como jogador que mais venceu o Atlético de Madrid

Que Lionel Messi não se cansa de bater recordes, não é novidade para ninguém. E hoje, às 17h45, diante do Atlético de Madrid, o camisa 10 do Barcelona pode alcançar mais uma marca histórica na carreira.

Em caso de vitória no clássico de logo mais, no Wanda Metropolitano, O capitão do time Blaugrana se igualará a Raúl como o jogador que mais venceu a equipe Colchonera na história. No momento o ex- jogador do Real Madrid lidera o ranking, com 17 vitórias em 27 partidas.

O Atleti é a segunda equipe que mais sofreu gols do argentino, ficando atrás apenas do Sevilla. O time de Simeone tem grande motivos para se preocupar, já que Messi marcou 28 vezes nesse confronto, em apenas 36 partidas.

No último encontro entre as agremiações, o Barcelona vence por 1 a 0, e foi justamente com Leo marcando o gol da vitória catalã. Aliás, é raro vê La Pulga Atómica passar muitos jogos em branco diante dos Rojiblancos. O maior jejum ocorreu entre maio de 2013 e maio de 2014, quando o 10 do Barça ficou sem balançar as redes por sete jogos.