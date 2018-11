Roma tem atuação fraca fora de casa e é derrotada pela Udinese

Em confronto válido pela décima terceira rodada da Serie A, Udinese e Roma se enfrentaram neste sábado (24), em Udine. O placar da peleja foi 1 a 0 para os donos da casa, com gol do argentino De Paul. O jogo contou com um desempenho muito abaixo dos romanistas e as principais estrelas do time sem funcionar, já pelo lado bianconero, vitória importantíssima na estreia do técnico Davide Nicola.

A partida, como era de se esperar começou com os romanistas tentando ter o controle e dominar as ações ofensivas e o time até conseguia esse falso domínio por conta de uma postura defensiva da Udinese que foi perfeita em sua proposta de segurar o impeto romanista.

Já na segunda etapa, o time de Udine ia mantendo sua postura mas logo aos 9', após belo passe de Pusseto, De Paul teve o trabalho apenas de tocar na saída do goleiro Olsen. Após o gol o time de Di Francesco até tentou uma pressão para chegar ao empate, mas de nada adiantava, o time até tomou um segundo tento, no entanto, o VAR anulou.

O time romanista terminou a partida com impressionantes 76% posse de bola e 26 finalizações, mas quem vê esses números se engana, pois o time foi muito apático na partida e teve uma precisão muito baixa acertando apenas 8 destes chutes ao gol.

Com a vitoria o time da Udinese chegou a décima sexta colocação com 12 pontos, já o time da capital ocupa a sétima colocação com 19 pontos.

A Roma volta a campo nesta terça feira (27) pela Champions League contra o Real Madrid, no Olímpico. Já a equipe da Udinese volta apenas no domingo (2) pela Serie A contra o Sassuolo.