Ataque funciona mais uma vez, Juventus bate SPAL e amplia vantagem na liderança

Neste sábado (24), a Juventus enfrentou a SPAL em casa, pela décima terceira rodada da Serie A. Em Turim, a Vecchia Signora fez o dever de casa e venceu por 2 a 0, com gols de Cristiano Ronaldo e Mandzukic, dupla de ataque que vem funcionando nas últimas rodadas.

Antes da partida começar, os jogadores de ambos os times foram ao campo com marcas vermelhas em seus rostos. Essa medida faz parte de uma campanha da Serie A para conscientizar o público sobre a violência contra as mulheres.

Agora em confronto, a Juventus abriu o placar aos 28 minutos. O meia Pjanic foi derrubado no lado direito do ataque e o juiz marcou a falta a favor dos donos da casa. O próprio bósnio cobrou e mandou a bola na área, Cristiano Ronaldo surgiu na frente dos defensores e balançou as redes. Mais um gol pra conta do português.

O controle do jogo foi total da Juventus no primeiro tempo, que pouco teve ameaça pelo lado Biancazurri. Até o intervalo, o time da SPAL só havia chegado na área adversária em duas oportunidades, em que os jogadores mandaram pra fora.

A segunda etapa teve um cenário igual aos primeiros 45 minutos de bola rolando. Já no início, em cobrança de falta, Douglas Costa fez a torcida se levantar ao mandar um petardo na trave, que na sequência do lance foi pra fora.

Só que a pressão por parte dos juventinos não parava e o segundo gol acabou saindo. Aos 60, Matuidi arrancou até o centro e arriscou do bico da grande área, Gomis espalmou mal para o meio e Mandzukic, oportunista como sempre, só empurrou pro fundo do gol. O croata, capitão pela primeira vez na Velha Senhora, marcou pela sexta vez na temporada.

O tempo foi passando e os jogadores de Massimiliano Allegri foram apenas administrando o resultado. Mais um triunfo dos juventinos, que estão invictos na liga.

Com a vitória, o time bianconeri chega aos 37 pontos, nove a frente do segundo colocado, Napoli. Eles voltam a campo na próxima terça-feira (27), diante do Valencia CF, ás 18h (horário de brasília) em confronto válido pela Uefa Champions League. Já a Spallini tem compromisso apenas no sábado (1), diante do Empoli, ao 12h (horário de brasília), pelo Campeonato Italiano.