Kanté renova com o Chelsea até 2023 e se torna o jogador mais bem pago do clube

Titular absoluto no meio campo, N'Golo Kanté renovou com o Chelsea por mais cinco temporadas. O acordo com o atleta francês foi divulgado nessa terça-feira (23), pelas mídias sociais dos Blues, e seu novo contrato se encerra em 2023.

De acordo com jornais ingleses, o meia ganhará um aumento de quase 100%, recebendo até 290 mil libras esterlinas (R$ 1,4 milhão de acordo com a cotação atual) e passará a ser o jogador mais bem pago da equipe. Em entrevista após a assinatura do negócio, o jogador celebrou o desfecho positivo com o clube londrino.

"Estou feliz em estender meu tempo com o Chelsea. Foram dois belos anos e desejo que venham mais. Desde que cheguei, melhorei completamente como jogador, me desafiei e consegui alguns prêmios que nunca imaginava. Eu gosto da cidade, do clube e estou animado por estar aqui por mais tempo", disse.

Kanté foi um dos principais destaques do Chelsea na conquista da Copa da Inglaterra, na temporada 2017-18. Nesse ano, foi peça fundamental no elenco da França, que terminou campeã do mundo, na Rússia.