Mourinho lameta empate do Manchester United: "Perdemos dois  pontos"

O Manchester United ficou no empate sem gols com o Crystal Palace, no Estádio Old Trafford , neste sábado (24). Com o resultado, a equipe de Mourinho tem 21 pontos em 13 partidas, um dos piores começos da história dos Diabos Vermelhos na Premier League.

O comandante português expressou que o United ficou ansioso por jogar diante da sua torcida e por isso não conseguiu ser eficiente no duelo.

“Nós não começamos com uma falta de confiança, mas com muita confiança. Quando você está em casa, você quer ganhar e você tem que continuar até que você o faça”, declarou.

Mourinho ainda comentou que o empate não desceu nada bem. Além disso, revelou que pretendia aproveitar as festas de finais de ano para se recuperar no campeonato.

“Frustrante. Este foi um resultado ruim. Um resultado muito ruim. O plano era usar esses jogos até o Ano Novo para recuperar os pontos e nos aproximar do top 4, mas depois perdemos dois pontos”, confessou.

Por fim, o técnico argumentou que faltou intensidade e que o time do noroeste da Inglaterra estava esperando os três pontos

"Demos a eles a oportunidade de respirar e não fomos intensos o suficiente. Parecia que estávamos esperando que as coisas acontecessem e não é assim que funciona”, concluiu.

O Manchester United está a 6 pontos do Tottenham, que ocupa a 4ª colocação e enfrentará o Chelsea na sequência, podendo abrir 9 pontos de diferença.