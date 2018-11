Após vitória, Klopp exalta campanha do Liverpool: "É brilhante"

O Liverpool derrotou o Watford por 3 a 0, no Vicarage Road, neste sábado pela 13ª rodada da Premier League. O placar deixa os Reds na cola do líder Manchester City. Após a partida, Jurgen Klopp elogiou o desempenho da equipe, no qual, foi uma exibição nunca vista.

“Foi um desempenho realmente maduro. Eu não tenho certeza se tivemos a bola no passado quando jogamos aqui, eles eram muito mais abertos, especialmente os 3 a 3 que jogamos aqui (na temporada passada). E acrescentou: Nós nunca controlamos jogos como este da maneira que fizemos hoje. Eu gosto disso. Nos jogos semelhantes do ano passado, não fomos tão convincentes. Não ficou claro que controlamos os jogos, mas controlamos (esse jogo)”, frisou.

O treinador tentou minimizar a expulsão de Henderson. No entanto, lamentou o desfalque que terá contra o rival Everton.

“Eu acho que ambos eram amarelos, mas coisas assim acontecem se você jogar em uma situação defensiva no meio-campo. Coisas assim acontecem, não é nada sério e vencemos o jogo. A única coisa que não é tão legal é que ele não pode jogar contra o Everton, mas isso já está aceito”, comentou.

O Liverpool possui 33 pontos em 13 jogos, a maior marca do clube na Era Premier League. Sobre isso, Klopp confessou que a temporada ainda não terminou, mas realçou que gosta dos números.

“É legal. 33 pontos são brilhantes, notáveis. A diferença de gols é muito boa, então eu gosto de tudo isso. Neste fantástico e grande clube com as excelentes equipes do passado, este grupo de jogadores poder obter este recorde é bom. Nós todos sabemos que a temporada não está terminada e não traz nada, mas se alguém quiser ter esse recorde no futuro, deve vencer esse time”, concluiu.