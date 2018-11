Em clássico londrino, Tottenham surpreende e massacra Chelsea pelo Campeonato Inglês

Em jogo válido pela 13ª rodada da Premier League, neste sábado (24),o Tottenham venceu o Chelsea pelo placar de 3 a 1 em Wembley. Os gols foram anotados por Dele Alli, Kane e Son para os Spurs e Giroud marcou o tento de honra dos Blues.

A partida foi um verdadeiro passeio dos donos da casa. Logo aos 20 minutos do primeiro tempo já havia aberto 2 a 0. Na sequência, os comandados de Mauricio Pochettino desperdiçaram diversas chances de gol principalmente com o coreano Son.

Na segunda etapa o próprio Son fez bela jogada individual e aumentou a vantagem. Os visitantes ainda diminuíram com Giroud no fim do jogo.

Com a vitoria o Tottenham chegou a 30 pontos e ocupa atualmente a 3ª posição superando o Chelsea que com a derrota ocupa a 4ª colocação com 28 pontos.

Os Spurs retornam a campo agora pela Champions League na quarta-feira (28) contra a Inter de Milão. Já os Blues retornam em jogo da Europa League na quinta-feira(29) contra o Paok-Grécia.