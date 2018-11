Após empate com o Atlético, Valverde reclama: "Faltou vontade"

Atlético de Madrid e Barcelona se enfrentaram e empataram em 1 a 1 na tarde deste sábado dentro do Wanda Metropolitano, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol. Os donos da casa venciam a partida até os 44 minutos do segundo tempo, quando viram o "menino mal" Dembelé dominar a bola na área e bater com precisão na saída de Oblak.

Sofrer um empate no final poderia ser o bastante para fúria de Simeone, mas quem acabou tendo uma reflexão mais dura quanto aos seus atletas foi o espanhol Ernesto Valverde, treinador do Barça. Valverde não parecia muito animado com o resultado, negando-se entrar no contexto de "sabor de vitória", por ter conseguido o gol nos instantes finais e se mostrando visivelmente crítico aos seus comandados.

"Posso dizer que senti que nos faltou vontade em alguns momentos da partida. Mas temos que entender que aqui também é um campo difícil e no final conseguimos assegurar o empate", Declarou.

Inevitavelmente, o treinador teve que despejar minutos de sua coletiva sobre Dembelé. Autor do gol salvador e que recentemente vêm acumulando polêmicas dentro do clube. Com muitos pensamentos anteriores de que talvez ele nem sequer voltasse a usar a camisa dos culés.

"Ele é um atleta muito decisivo e precisa de uma continuidade um pouco maior. Contamos com todos os jogadores que aqui estão sem nenhuma exceção. No caso dele, é um jogador muito talentoso, que dribla e chuta com ambas as pernas, algo que por sinal é um grande diferencial em relação aos outros."