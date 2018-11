Fora de casa, Arsenal vence Bournemouth e encosta no G-4 da Premier League

Na manhã deste domingo (25), o Arsenal visitou o Bornemouth, no Dean Court, em partida válida pela 13ª rodada da Premier League. O embate terminou com uma vitória dos visitantes pelo placar de 2 a 1. Os gols dos visitantes foram marcados por Jefferson Lerma (30',contra) e Aubameyang (66'), e o dos donos da casa por Joshua King (45'). Com esse resultado, o Arsenal permanece na 5ª posição, com 27 pontos. Já o Bournemouth ficou na 8ª posição, com 20 pontos conquistados até aqui.

O JOGO

O confronto começou com muita intensidade. Logo aos sete minutos, os donos da casa tentaram surpreender. Joshua King armou um passe em profundidade pro meia David Brooks, que chutou e marcou o gol. O juiz avaliou a jogada como irregular e anulou-a.

No lance seguinte, o Arsenal tentou responder a pressão. O meio-campista uruguaio Lucas Torreira recebeu a bola no meio e, de fora da área bateu cruzado, de pé direito, em direção ao gol. O chute parou na trave esquerda do goleiro Begović.

Com 16 minutos, o Bournemouth tentava, mais uma vez, abrir o placar da partida. Depois de cruzamento de Simon Francis, o atacante Callum Wilson, do meio da área, cabeceou. A pelota parou nas mãos do goleiro Leno. Seis minutos depois, após escanteio, a bola sobrou para Aubameyang que, com a perna direita, perdeu uma boa oportunidade de abrir o placar.

Aos 26, Fraser cobrou uma falta na lateral da área e, de perna direita, obrigou o arqueiro do Arsenal a fazer uma grande defesa. Nos três minutos depois da cobrança de falta, os visitantes conseguiram abrir o placar. Após cruzamento de Kolasinac, o meia Lerma, do Bournemouth, tentou cortar a bola, mas acabou colocando-a para dentro das redes de sua própria equipe. 1 a 0 para o Arsenal.

No apagar das luzaes do primeiro tempo, aos 45', gol dos donos da casa. Brooks passou para Joshua King que, do lado direito da área, de pé esquerdo, chutou colocado no ângulo e empatou a partida. Fim do primeiro tempo, e tudo igual no Dean Court.

Aos 63 minutos, Mkhitaryan desarmou Lerma e tocou para Aubameyang. O atacante do gabão colocou a redonda por cima da meta de Begović. Um minuto depois, Brooks recebeu um passe de King, e bateu para defesa tranquila do Leno.

Com 66 minutos, os visitantes viraram a partida. Depois de cobrança de falta rápida, Iwobi quebrou as linhas defensivas do Bournemouth com passe para Kolasinac que, de pé esquerdo, deixou Aubameyang sozinho para empurrar a pelota para o gol. 2 a 1 para o Arsenal.

O Arsenal retorna aos gramados na próxima quinta-feira (29), quando visita o Vorskla, às 15h55 (Brasília), no Estádio Oleksiy Butovsky Vorskla, pela 5ª rodada da Liga Europa. Já o Bournemouth, no sábado (1), visita o Manchester City, no Etihad Stadium, às 13h00 (Brasília), em embate válido pela 14ª rodada do Campeonato Inglês.