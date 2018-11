Sérgio Ramos nega que tenha caído em antidoping pelo Real Madrid: “Nunca aconteceu”

O jogador Sérgio Ramos tem tido dor de cabeça e convivido com muitos problemas, além do desempenho abaixo do Real Madrid nesta temporada, onde ele é muito cobrado por ser o capitão da equipe. Segundo o site Football Leaks, o zagueiro teria sido reprovado em um exame antidoping, após a final da Liga dos Campeões na edição 2016-17 contra a Juventus.

Após a derrota do time Merengue por 3 a 0 fora de casa para o Eibar, pela La Liga, o camisa 4 comentou sobre a polêmica, na qual, tomará todas as medidas cabíveis.

"Estou tranquilo. É certo que me machuca e evidentemente tomarei com minha equipe jurídica as medidas contra este tipo de pessoas que tentam manchar minha imagem e carreira profissional ", expôs.

A amostra recebida pelo laboratório constatou a presença de dexametasona na urina do defensor, substância proibida pela Agência Mundial Antidoping (WADA) em uso retal, intramuscular, intravenoso e oral. A informação é que a substância teria sido ingerida pelo atleta via nasal, onde não é proibido pela agência.



Um dos melhores do mundo na sua posição, Ramos ainda declarou que já realizou inúmeras vezes o exame e ainda frisou que a verdade irá aparecer.

"Vou tomar medidas em relação a esse tipo de acusação, porque está claro que tentaram manchar imagem como profissional. Eu já realizei mais de 300 controles de doping ao longo da minha carreira e nunca aconteceu nada parecido. Acredito que quem deveria falar já se posicionou e agora meus advogados trabalharão para que se mostre a verdade", afirmou.

No formulário anexado à amostra, em um espaço para informar os medicamentos usados durante a semana anterior, a dexametasona não foi mencionada, e sim a observação de que Sergio Ramos teria recebido uma injeção de betametasona, substância também proibida pela WADA.

O treinador do Real, Santiago Solari, saiu em defesa do jogador. Para ele, Sérgio é um exemplo para o time espanhol. Além disso, comentou que a sociedade fica frágil quando notícias falsas acabam circulando.

"Ele é um homem honesto e um emblema de Madrid, do futebol e do esporte. É dever de todos protegê-lo, também do jornalismo. A verdade não é discutível, muito mais quando se mancha a honra de uma pessoa. Se se publicam coisas que não são verdadeiras, a sociedade fica desprotegida", manifestou.

