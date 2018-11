Manchester City arranca empate com Lyon e se classifica para próxima fase da UCL

Na tarde desta terça-feira (27), Lyon e Manchester City se enfrentaram pela penúltima rodada do grupo F da Liga dos Campeões, e como era esperado, o duelo decisivo foi disputado em uma grande partida.

O jogo teve um início bem equilibrado, o time francês teve a primeira oportunidade logo aos 12 minutos, após cruzamento da direita, Depay estava livre na pequena área mas furou na hora de finalizar e a defesa conseguiu afastar. Na sequência foi a vez do City, David Silva tocou na ponta para Sané, o alemão fez o drible e rolou para Mahrez, que bateu fraco e jogou pra fora.

Na metade da primeira etapa, a equipe comandada por Pep Guardiola, tinha menos posse de bola que a equipe francesa. Sem a bola, sua principal arma, o City não conseguia jogar pressionando como de costume.

Com 28 minutos de bola rolando, Mendy foi lançado pela esquerda, superou Walker na velocidade e cruzou para o meio, Cornet errou o domínio na primeira tentativa e na segunda foi travado por Laporte, mais uma chance clara de gol para o Lyon desperdiçada.

O tempo foi passando e o time francês seguia melhor no jogo. Cornet deu um lindo voleio e acertou a junção entre as traves de Ederson, aos 42 minutos, e na sequência Mahrez respondeu com um chute rasteiro para a defesa de Lopes. Foi a última chance do 1º tempo, que terminou com um Lyon dominante, mas que havia perdido muitas chances.

Na volta do intervalo, o time inglês pressionava nos primeiros minutos, parecia que a trama do jogo mudaria, até que aos 9 minutos o Lyon saiu no contra-ataque, Cornet recebeu na direita, ajeitou pra canhota e bateu na gaveta de Ederson, abrindo o placar e se redimindo dos gols perdidos de antes, 1 a 0 Lyon.

Após o gol, Mahrez foi pra área e cruzou na cabeça de Aguero, que cabeceou com categoria e o goleiro Lopes fez uma linda defesa. Aos 16 minutos, Sterling cobrou falta, a bola desviou na primeira trave e sobrou para Laporte cabecear livre e empatar o jogo, 1 a 1. Segundos após o empate, Sané recebeu na esquerda, entrou na área e finalizou, o goleiro quase deixou passar mas conseguiu defender em cima da linha.

O Lyon ameaçou com Fekir aos 24, mas Ederson fez a defesa. Já na marca dos 35, Cornet foi lançado em boa condição por Depay, saiu na cara do goleiro e chutou de esquerda, fazendo seu segundo gol no jogo. O Lyon voltava à frente do placar, 2 a 1.

Não deu nem pra comemorar, 2 minutos depois, cobrança de escanteio de Mahrez e Aguero toca de cabeça no canto direito do goleiro, que nem foi na bola. Era o gol que classificava o City, 2 a 2.

O árbitro finalizava uma boa partida, um empate que garante o Manchester City nas oitavas de final da Champions League. O Lyon jogará contra o Shaktar Donetsk por um empate para garantir a segunda vaga do grupo F. Os Cityzens enfrentarão o Hoffenheim, ambos os jogos dia 12/12/18 pela última rodada do grupo.