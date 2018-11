Com gol nos acréscimos, Manchester United vence Young Boys e garante vaga na UCL 

O Manchester United recebeu o Young Boys pela quinta rodada da Liga dos Campeões nesta terça-feira (27) e venceu por 1 a 0. Com esse placar, o time inglês se classificou para a próxima fase da competição.

No primeiro tempo, o Young Boys conseguiu suportar a pressão dos donos da casa. A equipe de Mourinho, por sua vez, até chegou com perigo, mas não conseguiu marcar. A arma do visitante foi o contra-ataque, porém sem levar perigo para o gol do De Gea.

A cada chance desperdiçada, a confiança em uma vitória dos ingleses diminuía.

Nos 45 minutos finais, os suíços equilibraram a posse de bola, com chances perigosas. Aos 25 minutos, De Gea fez grande defesa, salvando os donos da casa. O jogo caminhava para um empate, mas, aos 46 minutos, Lukaku, de cabeça, tocou para Fellaini, que usou o corpo, virou e chutou no canto, marcando o gol.

Com a vitória, o Manchester segue em segundo lugar, agora com 10 pontos. O Young Boys, por sua vez, é o último e só cumpre tabela na última rodada.

No final de semana, o Manchester United visita o Southampton, no sábado (1°). Já o Young Boys visita o Basileia, no domingo (2), pela Super Liga da Suíça.