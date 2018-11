Barcelona vence PSV fora de casa e garante o primeiro lugar do Grupo B da Champions League

No final da tarde desta quarta-feira (28), o Barcelona visitou o PSV e venceu por 2 a 1, no Philips Stadion, em duelo válido pela 5º rodada da fase de grupos da UEFA Champions League.



Os donos da casa começaram a partida ligados e partiram para cima dos espanhóis, que erravam demais na saída de bola e viram logo de começo o seu goleiro trabalhar e o time de Eindhoven acertar a trave. Com Messi isolado e com o PSV criando as melhores oportunidades, o Barça conseguiu chegar algumas vezes, mas sem tanta inspiração, o time catalão ainda viu Jong, cabecear no travessão de Ter Stegen, no rebote Dumfries também acertou o poste.



No segundo tempo o Boeren continuava organizado e aprontando, mas o Barcelona tem camisa 10, e foi o argentino que abriu o placar para os visitantes, aos 14 minutos da etapa final. Mesmo cercado de adversários, La Pulga recebeu de Dembélé dentro da área e achou espaço suficiente para acertar o canto do goleiro. 1 a 0.



Passaram dez minutos, novamente Messi, dessa vez dando assistência. Em jogada ensaiada de bola parada, o argentino enganou o goleiro, que esperava uma cobrança direta e tocou entre os zagueiros, para que Piqué desviasse para as redes. 2 a 0 para o Barcelona.



O segundo gol deu uma tranquilidade para o time de Valverde , mas o valente PSV merecia um resultado melhor, mas conseguiram apenas diminuir o placar. Aos 36, após cruzamento da esquerda, Luuk Jong subiu livre e fez o gol dos holandeses. O jogo ainda teve duas boas chances para cada lado, malen parou em Ter Stegen e Malcom chutou para cima, após contra-ataque de alta velocidade.



O PSV agora volta à campo no próximo domingo, quando visita o Feyenoord, pela 14º rodada do Campeonato Holandês. Já o Barcelona recebe o Villarreal, também no domingo, pelo Campeonato Espanhol.