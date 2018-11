Paris Saint-Germain triunfa e coloca pressão no Liverpool na Champions League

Em jogo válido pela quinta rodada da fase de grupos nesta quarta-feira (28), Liverpool e Paris Saint-Germain se enfrentaram no Parque dos Príncipes. O placar da peleja foi 2 a 1 para os franceses, Bernat e Neymar anotaram para os donos da casa, já o tento dos ingleses foi de Milner de pênalti.

A partida começou com o PSG dominando o campo ofensivo e tentando mais o ataque até por estar em casa e os reds se seguravam tentando colocar seu jogo de contra-ataque mas logo tomaram o primeiro gol após rebatida da zaga inglesa a bola sobrou para o lateral espanhol Bernat que logo aos 13' só teve o trabalho de completar para o gol.

O placar não alterou o ritmo, mas os franceses aproveitaram e chegaram com mais perigo obrigando Alisson a fazer boas defesas. Aos 37', Neymar aproveitou o erro da saída de bola e apenas teve o trabalho de completar para o fundo das redes. O brasileiro chegou a 31 gols na Champions League se tornando maior artilheiro brasileiro na história da competição. O Liverpool chegou a diminuir com Milner em pênalti cometido por Di Maria.

Na segunda etapa os donos da casa até chegou ao terceiro gol mas Marquinhos estava impedido no lance. O time de Klopp nada conseguiu fazer para empatar deu apenas uma finalização certa na direção do gol das 5 tentadas.

Com a vitoria o Paris estão na segunda colocação do grupo com 8 pontos conquistados precisando apenas de uma simples vitoria contra o Estrela Vermelha para garantir a classificação. Já o Liverpool esta na terceira posição com 6 pontos e precisa vencer o Napoli na última rodada para tentar a classificação.

O Paris Saint-Germain retorna a campo pela Ligue 1 neste domingo (2) contra o Bordeaux. o Liverpool volta também no domingo em clássico pela Premier League contra o Everton.