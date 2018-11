Mandzukic marca e Juventus derrota Valencia pela Champions League

A Juventus recebeu o Valencia em Turim nesta terça-feira (27) pela 5º rodada da Champions League. Sem fazer muito esforço, os italianos venceram por 1 a 0, e estão matematicamente classificados para as oitavas de final. Além disso, eliminou a equipe espanhola, pois no mesmo horário o Manchester United derrotou o Young Boys, carimbando também seu passaporte para a próxima fase.



O primeiro tempo não teve muitas emoções para os dois lados, onde a Juve ficava com a bola maior parte do tempo mas não conseguia transformar essa posse em oportunidade de gol, e já o visitante, ficava recuado na espera de um contra ataque, mas quando tinha a bola saía com lentidão para o campo ofensivo e não conseguia ir muito além.

A equipe mandante queria impor o ritmo do jogo, mas parava na boa consistência da defesa do Valencia. Durante a primeira etapa, os jogadores da Juventus reclamaram de um pênalti não marcado no centravante Mandzukic, que foi a única chance perigosa da velha senhora no primeiro tempo. Na reta final, o goleiro Szczesny fez um milagre na cabeçada de Diakhaby.



Iniciando o segundo tempo, Massimiliano Allegri, tirou o lateral-esquerdo Alex Sandro e colocou o atacante Cuadrado, avançando o seu time para o campo do adversário. A mudança surtiu efeito e a Juventus voltou melhor pro segundo tempo, encurralando o Valencia no seu campo e criando mais jogadas.



Até que aos 14 minutos da segunda etapa, Cristiano Ronaldo que vinha apagado durante a partida, fez bela jogada pela esquerda e deu o passe para Mandzukic, que só teve o trabalho de empurrar pro fundo das redes.

No minuto seguinte o Valencia chega ao empate com Diakhaby, mas o gol foi anulado pois o zagueiro da equipe espanhola usou a mão para desviar a bola para o gol. A equipe poderia ter ampliado a partida com Cristiano Ronaldo, que parou em uma bela defesa do brasileiro Neto.