Napoli vence Estrela Vermelha e consolida liderança do Grupo C na UCL

O Napoli venceu o Estrela Vermelha na noite desta quarta-feira (28) por 3 a 1, no Estádio San Paolo, pela Liga dos Campeões. Com essa vitória, o time italiano se consolida na liderança do grupo C, com 9 pontos.

O primeiro tempo começou com as duas equipes bem equilibradas. O time sérvio até tentou abrir o placar, mas não teve sorte. Aos 11 minutos, os napolitanos não desperdiçaram a chance que teve. Após cobrança de escanteio, Maksimovic recebeu e ajeitou para Hamsik abrir o placar.

Depois sofrer o gol, a equipe do Estrela Vermelha se perdeu e o Napoli passou a dominar as jogadas. Aos 33 minutos, esse domínio deu resultado. Mertens, dentro da área, recebeu e chutou, sem chance para o goleiro.

O segundo tempo teve gol logo no início. Aos 6 minutos, Mertens marcou seu segundo gol na partida, terceiro dos donos da casa. O Estrela Vermelha conseguiu diminuir aos 11 minutos, Ben Nabouhane se infiltra na zaga italiana, sai na cara do goleiro e marca.

Ainda não há nada definido no grupo C, que ainda conta com PSG e Liverpool. O Napoli enfrenta o Atalanta na próxima segunda (03), pelo Campeonato Italiano. Já o Estrela Vermelha recebe o Vozdovac no domingo (02), pelo Campeonato Sérvio.