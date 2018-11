Lazio é surpreendida fora de casa pelo Apollon e perde chance de alcançar a liderança

Em jogo válido pela quinta rodada da fase de grupos da Uefa Europa League, Apollon e Lazio se enfrentaram nesta quinta feira (29), no Chipre. O placar da peleja foi um surpreendente 2 a 0 para os donos da casa, os gols cipriotas foram anotados por Faupala e Markovic. Com o resultado inesperado o time laziale não tem mais chances de alcançar a liderança do grupo.

A partida começou com ambos os times assumindo uma postura mais defensiva, fazendo parecer que nenhum dos dois times queriam buscar a vitoria, até que aos 31' o jovem atacante francês de apenas 21 anos David Faupala abriu o placar após cobrança de escanteio de João Pedro.

Após o gol o jogo manteve-se da mesma maneira com ambos os times abdicando de atacar e sem obter sucesso na parte ofensiva. A partida se arrastava com um desempenho ruim de ambos os times, os italianos tentaram 9 chutes na partida e não acertaram um na direção do gol e além desta falta de precisão ainda tomaram o segundo gol aos 37' da segunda etapa decretando a vida do time biancoceleste no grupo.

Com a vitoria o time do Apollon ocupa a terceira colocação com 4 pontos e sem chances de classificação para próxima fase,já os italianos ocupam a segunda colocação com 9 pontos e sem mais chances de chegar a liderança que é do Frankfurt com 15 pontos.

O time cipriota retorna a campo retorna a campo na segunda(3) contra o Apoel pelo Campeonato Cipriota. Os laziales retornam no domingo(2), pela Serie A contra o Chievo Verona.