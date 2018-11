Eintracht Frankfurt aproveita falhas defensivas e goleia Olympique Marseille

Em uma partida tranquila, o Eintracht Frankfurt goleou o Olympique Marseille por 4 a 0 em jogo válido pela Uefa Europa League. Com o brilho de Jovic e a contribuição dos franceses na defesa, o time alemão não teve dificuldade de construir um passeio em campo na Commerzbank Arena nesta quinta (29).

As águias, já classificadas para a próxima fase, garantem o primeiro lugar antecipadamente, com 15 pontos em cinco partidas. Já o OM segue na lanterna, com apenas um ponto conquistado e já eliminado da competição.

Os dois times voltam a campo no domingo (2). Ao 12h, o Marseille recebe a visita do Reims no Velodrome, pela Ligue 1. Já no outro lado, mais tarde, o Frankfurt enfrenta o Wolfsburg, ás 15h, em casa pela Bundesliga.

O primeiro gol saiu bem rápido. Com apenas 58 segundos de bola rolando, os alemães abriram o placar. Escanteio curto cobrado nos pés de Gacinovic, que limpou a marcação e invadiu a área. O sérvio bateu, Pelé defendeu, mas deu rebote e a bola sobrou para Jovic, que apenas estufou as redes.

Perdidos na defesa, o time francês se abalou e levou o segundo logo depois, dessa vez de forma bizarra. Aos 17, Hubocan deixou com Luiz Gustavo, que, pressionado pela marcação, tentou o recuou para o goleiro. Entretanto, Pelé estava mal posicionado e a bola entrou. Gol contra do brasileiro.

Na etapa complementar, mais Frankfurt na frente e com mais uma ajuda dos visitantes. Com o relógio marcando 61 minutos, Danny Da Costa recebeu pelo lado direito, tentou o cruzamento rasteiro e Bouna Sarr jogou contra as próprias redes. Passeio das águias sobre o Marseille.

Ainda deu tempo da Commerzbank Arena pulsar mais uma vez, agora aos 72 minutos. Em falta cobrada por Hasebe, Haller deixa com o garoto Jovic, que tira o goleiro da jogada e marca o quarto do Frankfurt, decretando a goleada por 4 a 0.