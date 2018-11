Milan flerta com vexame, mas vira e goleia Dudelange pela Europa League

O Milan assustou sua torcida no San Siro nesta quinta-feira (29), mas acabou conseguindo uma virada para espantar a zebra e bater o Dudelange, de Luxemburgo, por 5 a 2, pela quinta rodada do Grupo F da Uefa Europa League. Cutrone abriu o placar para o time da casa, Stolz e Turpel viraram para os luxemburgueses e, depois, Stélvio (contra), Çalhanoglu, Schnell (contra) e Borini fecharam o placar.

O gol de Cutrone aos 21 minutos parecia dar um rumo esperado na partida em Milão, mas os comandados de Gennaro Gattuso tomaram um baita susto. Ainda no primeiro tempo, aos 39, Stolz, em uma finalização com muita felicidade, venceu Reina para empatar o jogo antes do intervalo.

When you score a stunner at the San Siro!



😁 Dominik Stolz 👏👏👏#UEL pic.twitter.com/S3dUBCBlqU — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 29 de novembro de 2018

Com pouca inspiração e até displicente, o Milan viu o Dudelange conseguir algo que ninguém esperava. O centro-avante Turpel, logo aos quatro do segundo tempo, colocou o time de Luxemburgo, que disputa pela primeira vez a fase de grupos de uma competição europeia, a frente do placar: 2 a 1.

Diante de um adversário frágil, o Milan teve momentos de um futebol muito mal apresentado. Gattuso trocou Halilovic e Bertolacci por Suso e Mauri, tentando mudar o panorama, mas o time da casa passou 17 minutos atrás do placar e com pouco poder de reação. A partir dos 21, porém, embalou, principalmente com as participações de Çalhanoglu - e também com colaboração do goleiro Bonnefoi, do Dudelange. Primeiro o turco chutou e contou com desvio de Stélvio para empatar. Quatro minutos depois, arriscou da entrada da área pegando uma bola rebatida e virou para 3 a 2.

A partir daí, com o rival desgastado fisicamente, o time da casa finalmente se impôs. Em mais um gol contra, de Schnell, aos 32, e três minutos depois com Borini, que estava apenas 47 segundos em campo quando marcou, o Milan fechou o placar em 5 a 2, e evitou um vexame histórico na Itália.

47" - Fabio Borini found the net just only 47 seconds after coming on as a substitute, the fastest sub goal in Europa League this season. Instant. #MilanDudelange #EuropaLeague — OptaPaolo (@OptaPaolo) 29 de novembro de 2018

Com 10 pontos, o Milan ocupa a segunda posição da chave, atrás do Bétis, que tem 11. Na última rodada, o rossonero precisa de um empate contra o Olympiacos, que é o terceiro, com sete, para se garantir no mata-mata. O Dudelange ainda não pontuou, e recebe o time espanhol na sua partida de despedida da UEL. Os jogos estão marcados para o dia 13/12, às 18h (horário de Brasília).