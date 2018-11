Com Giroud inspirado, Chelsea vence PAOK e segue 100% na Liga Europa

Mesmo com time misto, o Chelsea não teve dificuldades para vencer o PAOK por 4x0 na noite desta quinta-feira (29), pela Liga Europa.

No primeiro tempo já ficou bem claro que a vida do Chelsea seria fácil no jogo, já que aos 7 minutos Khacheridi foi expulso.

Aos 27 minutos, Giroud recebe a bola de Pedro e, de chapa, marcou um golaço. Dez minutos depois, ele marcou seu segundo gol na partida. Fábregas deu belo passe para o centroavante, que marcou com um chute de primeira.

No segundo tempo, o Chelsea não sofreu perigo com os gregos e conseguiu administrar muito bem a partida. Aos 15 minutos, Fábregas deu mais uma assistência, dessa vez para Hudson-Odoi, que chutou no canto, sem chance para o goleiro. Giroud saiu e, no seu lugar, entrou Morata, que também deixou o dele. Aos 33 minutos, Hudson-Odoi virou garçom e cruzou a bola para Morata, que marcou de cabeça.

Os Blues seguem com 100% de aproveitamento e já estava classificado. Já o time grego não tem mais chance de passar para a próxima fase.

A próxima partida do Chelsea é em casa, contra o Fulham, no domingo (02), pelo Campeonato Inglês. Já o PAOK visita o Lamia, na segunda (03), pelo Campeonato Grego.