Bayer Leverkusen empata com Ludogorets e garante classificação para próxima fase 

O Bayer Leverkusen enfrentou o Ludogorets pela quinta rodada da Liga Europa nesta quinta-feira (29) e garantiu um ponto com o resultado de 1 a 1, na BayArena. No grupo A da competição, o time alemão segue com 10 pontos na primeira colocação, já garantido na próxima fase. Entre as surpresas, o brasileiro Paulinho no time titular.

A primeira etapa foi marcada pelo esforço de Lucas Alario nas diversas tentativas de abrir o placar favorável ao time da casa. O atacante Thelin também chegou à defesa dos adversários ao cabecear, mas o goleiro adversário Renan conteve o sueco. Durante a primeira metade, Aránguiz ganhou destaque pela habilidade e a distribuição de passes. Ao mesmo tempo que levou perigo aos búlgaros no início, o Bayer diminuiu a forte marcação. Na metade, Panos Retsos sofre uma lesão muscular na coxa esquerda e precisou ser substituído por Julian Baumgartlinger. No final, tentativas certeiras de Aránguiz e Paulinho.

Já na segunda etapa, os alemães chegaram animados e com garra para tentar garantir a vitória. Wendell, Leon Bailey e Lars Bender obtiveram chances diretas mas foram impedidos pelo goleiro do adversário. Na metade, Marcelo Nascimento garantiu o ponto favorável para os visitantes após driblar a defesa. Após o gol, o time recuou para garantir o ponto. Após grande passe de Bailey em um ângulo impossível, Mitchell Weiser recebeu e disparou para as redes. O time alemão tentou novamente com Aleks Dragovic, Thelin e Alario tentaram aumentar o placar, sem sucesso. Com o resultado, o time da casa manteve-se na primeira colocação do grupo A.

O próximo confronto do Bayer Leverkusen acontece na quinta-feira (13), às 18h, na AEK Arena, pela 6ª rodada. Já o Ludogorets disputa contra o Zurique, também as 18h.