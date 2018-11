Santiago Bernabéu receberá final da Copa Libertadores entre River Plate e Boca Juniors

A final da Copa Libertadores, entre River Plate e Boca Juniors, será decidida no Santiago Bernabéu, em Madri, no dia 9 de dezembro, às 17h30. A capital espanhola ganhou um leilão que durou três dias. Doha (Catar) e Miami (Estados Unidos) também estavam na disputa de receber a final.

A partida na Espanha será, praticamente, a primeira decisão em campo neutro na competição, já que a partida na Bombonera terminou empatada em 2 a 2. O modelo de final única será aplicada em 2019. A primeira cidade que receberá o rodízio de finais será Santiago, no Chile.

No Bernabéu, diferente do que aconteceu no primeiro jogo e aconteceria no Monumental, no último sábado (24), as duas torcidas poderão comparecer no estádio. Na Argentina, desde 2015, só é permitido torcida única em clássicos.

O Boca Juniors afirmou que disputará a final. O clube havia apresentado um recurso no Tribunal da Disciplina da Conmebol e solicitava que fossem campeões sem entrar em campo, mas o pedido foi negado.

A decisão da mudança de país foi por conta de segurança e por Madri ser a capital europeia que mais recebe voos da América do Sul.

Mesmo oferecendo milhões a Conmebol, a instituição recusou fazer a final na capital no Catar. A oferta de Doha incluía o pagamento dos custos para a realização do jogo, além de fazer o reembolso aos torcedores do River que compraram o ingresso para a partida no Monumental.

O principal motivo de recusar a disputa da final no país-sede da Copa do Mundo de 2022 foi por conta da distância. A viagem dura mais de 20 horas de voo, com passagens que no mínimo custam R$10 mil.