Bayern de Munique sofre, mas garante vitória sobre Werder Bremen com show de Gnabry

Neste sábado (1), Bayern de Munique e Werder Bremen fizeram um duelo bastante disputado no Weserstadion. Em partida válida pela décima quarta rodada da Bundesliga, o Gigante da Baviera chegou a tomar um susto, mas conseguiu vencer fora de casa por 2 a 1. A vitória permite o pressionado Niko Kovac ter uma situação tranquila em seu comando, já que os rumores sobre sua demissão aumentaram.

Os bávaros chegam a 24 pontos e encostam na terceira colocação da liga, ainda atrás de Monchengladbach e Borussia Dortmund. Já o time de Bremen se mantém na sétima posição, com 18 ponto e ainda com chances de ser ultrapassado na tabela.

O time bávaro marcou aos 20 minutos, com toques de juventude para abrir o placar. Perfeito lançamento de Kimmich para Gnabry, que finalizou em cima de Pavlenka. O goleiro deu rebote e o atacante só tocou pro fundo das redes.

Entretanto, a alegria do time visitante durou cerca de 13 minutos, até o empate do Werder Bremen. Kruse recebeu na esquerda, puxou para o pé bem e levantou na área. O atacante Osako se antecipou a Boateng e testou pra igualar tudo. Mais um gol na Bundesliga para a conta do japonês, que é o maior artilheiro asiático da competição.

Já próximo do intervalo, o Bayern teve uma baixa. Ribery saiu sentido uma lesão e deu lugar a Coman, que retornava aos gramados após ter se machucado na final da Supercopa da Alemanha.

Na etapa complementar, mais um gol pra conta de Gnabry. Jogadaça de Muller pelo lado direito, cruzamento rasteiro feito e o camisa 22, bem posicionado, só empurrou. Desempate no Weserstadion e noite de gala do atacante alemão.

Ainda deu tempo do Werder Bremen piorar a situação nos acréscimos do jogo. Moisander, que não estava bem na partida, fez falta dura em Lewandowski e foi expulso.

Ambas as equipes voltam a campo só no fim de semana. No sábado (8), o Bayern recebe o Nuremberg, 12h30, na Allianz Arena, enquanto o Werder joga na sexta (7), quando terá a visita do Fortuna Dusseldorf, ás 17h30.