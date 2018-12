Juventus bate Fiorentina com tranquilidade e aumenta sequência invicta

Em jogo seguro e de poucos sustos, a Juventus venceu sua arquirrival Fiorentina, em Florença, por 3 a 0. Bentancur, Chiellini e Cristiano Ronaldo marcaram os gols da vitória no Artemio Franchi, neste sábado (1º). Esse foi o 18º jogo seguido do time de Turim sem derrotas somando esta e a última temporada da Serie A. A Viola não vence a sete rodadas - cinco empates e duas derrotas.

Logo no primeiro minuto, Biraghi levantou para a área, a zaga afastou parcialmente e Benassi ficou com a sobra na entrada da área, batendo forte de primeira, e levando muito perigo a Szczesny. A Fiorentina começou melhor na partida, mas, ao decorrer do primeiro tempo, foi vendo a Juventus ter mais posse de bola e se aproximando da área rival.

Na primeira meia hora de jogo foram apenas cinco finalizações - quatro a um para a Fiorentina -, e um ritmo baixo de jogo. Aos 30, porém, em tabela com Dybala, Bentancur limpou a marcação na entrada da área e com um toque de categoria, pegou Lafont no contrapé para abrir o placar em Florença.

A partir daí, a Fiorentina foi mais a frente, deixando espaços para a Juventus contra-atacar. Aos 34, após cruzamento de Chiesa da direita, Benassi raspou e a bola passou na frente de Simeone na pequena área, mas parou nas mãos de Szczesny. No lance seguinte, Ronaldo fez jogada individual pela esquerda, limpou para dentro e enfiou o pé direito, mandando perto da trave de Lafont. Sem muitos sustos, a Juve foi para o intervalo com a vantagem mínima.

O segundo tempo manteve o panorama do fim do primeiro, com a Juventus cedendo mais espaço e a Fiorentina chegando com mais frequência, mas sem muitas grandes oportunidades. Aos 10, Chiesa recebeu ótimo lançamento de Gerson e, mesmo com pouco ângulo, finalizou forte e Szczesny defendeu em dois tempos.

Aos 17, em nova conexão com Gerson, Chiesa finalizou da entrada da área e exigiu nova defesa, desta vez segura, do goleiro da Juve. Dois minutos depois, Cristiano cobrou falta perigosa nas proximidades da área, mas Lafont estava bem posicionado para defender. Aos 21, pegando rebote de um cruzamento de Biraghi, Veretout pegou de primeira e mandou no meio do gol, para defesa firme de Szczesny.

Mesmo ligeiramente superior, a Fiorentina cometeu um erro que foi fatal. Aos 21, após cruzamento de Cuadrado, Chiellini tocou de cabeça, Lafont espalmou e a bola ficou viva dentro da área. A zaga da Fiorentina focou em evitar a chegada de Ronaldo na bola, que acabou morrendo mansamente no fundo do gol: 2 a 0.

Sem poder de reação a partir do segundo gol juventino, a Fiorentina sucumbiu e pouco assustou. Aos 33, em bola rebatida dentro da área, Mandzukic tentou cruzamento, a bola no braço de Fernandes e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Cristiano Ronaldo bateu forte no canto direito e, apesar de Lafont ter acertado o lado, converteu para fazer 3 a 0 e fechar o placar.

A Juventus lidera a Serie A com 40 pontos - 13 vitórias e um empate em 14 jogos -, 11 pontos a frente do Napoli, que ainda joga na rodada. A Fiorentina é apenas a 10ª colocada, com 18.

A Fiorentina volta a campo no domingo (9), quando visita o Sassuolo, às 9h30 (horário de Brasília). Dois dias antes, a Juventus joga o derby d'Italia contra a Internazionale, às 17h30, em Turim.