Com emoção apenas no primeiro tempo, Southampton e Manchester United empatam

Partida válida pela 14ª rodada da Premier League, disputada no estádio St Mary´s Stadium, às 15h30

INCIDENCIAS : Partida válida pela 14ª rodada da Premier League, disputada no estádio St Mary´s Stadium, às 15h30

Com ambos os times vivendo uma fase ruim, Southampton e Manchester United empataram, em 2 a 2, na tarde desse sábado (01) no St Mary's Stadium, pela 14ª rodada da Premier League. Armstrong e Cedric colocaram os mandantes à frente no placar, mas Lukaku e Ander Herrera igualaram o resultado para os visitantes.

Os donos da casa entraram em campo com disposição, se lançando ao ataque e criando pressão. O resultado foi o primeiro gol logo no começo, aos 12 minutos. Obafemi recebeu na área e ajeitou de forma precisa para Armstrong chegar batendo, sem chances de defesa para De Gea.

O domínio dos Saints continuou e pouco depois, com 19, Cedrid ampliou. Após uma falta perigosa sofrida por Obafemi, o lateral português cobrou perfeitamente por cima da barreira e balançou as redes mais uma vez.

Após um começo de partida apático, os Red Devils iniciaram a sua reação. Aos 33, Lukaku, que não marcava a mais de 980 minutos, deixou o dele e descontou para os visitantes. Rashford fez boa jogada, ganhando no corpo do marcador, dando um bom passe para o atacante belga chutar na saída do goleiro.

No final da primeira etapa, Ander Herrera empatou o confronto. Em outro grande lance individual, Rashford evitou a saída da bola e conseguiu um cruzamento rasteiro para o volante espanhol, que invadiu a pequena área e, de letra, marcou o segundo do United.

Após o intervalo, o jogo ficou mais lento, com as duas equipes trocando passes, buscando atacar na falha do adversário. A melhor tentativa de uma bicicleta de Pogba, aos 23. McCarthy, seguro, defendeu sem grandes problemas.

Os mandantes tiveram sua melhor chance na etapa final aos 34. Pogba vacilou e perdeu a bola para Redmond. O camisa 22 avançou e finalizou forte e colocado. De Gea teve trabalho, mas conseguiu espalmar e evitar o terceiro.

Sem intensidade, o segundo tempo não empolgou e os dois clubes não conseguiram desempatar o placar. Mesmo com 60% de posse de bola, o United só conseguiu acertar cinco chutes a gol. Já os Saints, chutaram seis em direção ao gol.

Com o resultado, os Red Devils permanecem na sétima posição, agora com 22 pontos e ficam ainda mais longe do Top 4 da competição. Já a equipe alvirubra chega a nove pontos, continua na crise e na primeira posição da zona de rebaixamento para a Championship.

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira (05). O Manchester United faz o clássico contra o Arsenal, no estádio Old Trafford, enquanto o Southampton visita o Tottenham, no Wembley.