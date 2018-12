Guardiola justifica ausência de Aguero na vitória sobre Bournemouth por questões físicas

O Manchester City mais uma vez mostrou o seu bom futebol e venceu a equipe do Bournemouth, por 3 a 1, na tarde desse sábado (01), no Etihad Stadium. O resultado deixou os SkyBlues ainda mais isolados na liderança da Premier League, com 38 pontos. Mesmo se o Liverpool vencer o Everton, os Citizens não irão sair da ponta da tabela.

Uma das principais surpresas na escalação do técnico Pep Guardiola, foi a ausência de Sergio Aguero, que não foi relacionado nem para o banco de reservas. Após o jogo, o treinador revelou que o motivo por trás dessa escolha foi o medo de lesionar novamente o atacante argentino.

"Era um pouco arriscado. Os médicos me disseram que não deveríamos correr esse risco. Temos vários jogos e não queremos correr riscos de lesão. Um mês ou um mês e meio parado são nove ou dez jogos, é muita coisa", disse.

Mas o dia não foi apenas de ausências. O confronto marcou o retorno do meia Bernardo Silva ao time. O jogador tinha sofrido uma lesão e ficou de fora dos dois últimos jogos, contra o West Ham e o Lyon. Em entrevista coletiva, o atleta português comemorou sua volta aos gramados.

"Muito feliz de ter retornado ao time. Felizmente conseguimos uma performance sólida, principalmente nos últimos 20 minutos do primeiro tempo. Parabéns a todos da equipe e agora precisamos focar no próximo jogo, que será contra um time muito bom", afirmou.

O Manchester City volta a campo na próxima terça-feira (04), para enfrentar o Watford. A partida será realizada no estádio Vicarage Road, às 18h (horário de Brasília).