Chelsea tem atuação segura, vence o Fulham e entra no G-4

Neste domingo (2) o Chelsea recebeu o Fulham no Stamford Bridge, para um clássico da cidade de Londres valido pela 14ª rodada da Premier League. O time visitante precisava pontuar para respirar um pouco dentro da zona de rebaixamento, enquanto o time comandado por Maurizio Sarri tinha como objetivo vencer e reassumir a terceira posição do campeonato Inglês.

Com 4 minutos de jogo, Kante roubou a bola no meio campo, avançou, e rolou para Pedro, que dentro da área limpou o zagueiro do Fulham e chutou cruzado para abrir o placar, 1-0 Chelsea. O gol do espanhol foi histórico para o time azul de Londres, que atingiu a marca do milésimo gol como mandante na Premier League.

O Fulham só veio dar trabalho ao gol do Chelsea aos 15 minutos do primeiro tempo, depois de uma ótima troca de passes do time comandado por Claudio Ranieri, o volante Chambers arriscou um chute forte de fora da área e o goleiro Kepa sem dificuldades fez a defesa.

O primeiro tempo terminou com amplo domínio dos Blues, que deram 7 chutes ao gol contra 2 dos visitantes. O atacante Oliver Giroud teve a melhor chance de fazer o segundo gol, após um ótimo cruzamento do Azpilicueta, o atacante Frances conseguiu desviar a bola de carrinho e acabou parando em uma ótima defesa do goleiro Sergio Rico.

Na volta do intervalo, o Fulham voltou mais perigoso para o jogo. Aos 54 minutos, após um escanteio levantado para dentro da área, Chambers subiu sozinho, cabeceou forte e parou em um milagre do goleiro espanhol do Chelsea. Ainda em uma pressão forte em busca do empate, aos 64 minutos, Kamara ganhou na força de David Luiz e tocou para Cairney, que rolou para a finalização de Chambers, que mais uma vez parou em uma ótima defesa de Kepa.

A resposta do Chelsea veio aos 72. Hazard aproveitou uma bobeira da zaga adversária na saída de bola, e chutou de fora da área para a defesa de Sergio Rico, no rebote, Álvaro Morata perdeu uma chance incrível com o goleiro caído. O alivio dos Blues veio aos 81 minutos, após uma bela triangulação entre Hazard, Loftus-Cheek e Pedro, o meia inglês que entrou no lugar do croata Kovacic aproveitou a chance e finalizou no canto do goleiro para matar o jogo.

Com a vitória, o Chelsea vai a 31 pontos e recupera a terceira posição com um jogo a mais que o quarto colocado, o Tottenham. Na quarta (5), o Chelsea volta a campo fora de casa, para enfrente o Wolves, pela 15ª rodada do campeonato inglês.

O Fulham continua na ultima posição do campeonato inglês e também na próxima quarta(5) recebe em casa o Leicester City, buscando a recuperação na tabela para sair da zona de rebaixamento da Premier League .