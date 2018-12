Em jogo decidido no fim, Liverpool vence o Everton e continua caça ao Manchester City

Neste domingo (2) o Liverpool recebeu o Everton em Anfield para o Merseyside Derby, clássico da cidade de Liverpool válido pela 14ª rodada da Premier League. O time mandante precisava ganhar para encostar novamente no líder do campeonato e também amenizar a pressão pelo resultado do meio de semana pela UEFA Champions League, enquanto o time comandado pelo Português Marco Silva tinha como objetivo pontuar para diminuir a distancia na briga por uma vaga em competições Europeias.

Logo no início do jogo, Digne levantou uma falta na área e o Colombiano Mina cabeceou sozinho para fora. A resposta do Liverpool veio aos 11 minutos, após uma roubada de bola de Wijnaldum, Robertson tocou para Salah que em um lindo toque deixou Mané na cara de Pickford, porém o Senegalês chutou para fora.

Aos 20, Bernard fez boa jogada pela esquerda e cruzou para dentro da área, Theo Walcoltt desvia a bola para pequena área, aonde sozinho Andre Gomes cabeceia para o gol e viu Alisson, goleiro do Liverpool, praticar um milagre e no rebote Joe Gomez tira em cima da linha. Aos 32, Fabinho desarmou no meio campo e tocou para Salah, o Egípcio acho um excelente passe para shaqiri, que dominou e chutou para a defesa de Pickford.

O primeiro tempo terminou de forma equilibrada. O Liverpool foi superior durante os primeiros 20 minutos e depois a equipe do Everton igualou o jogo e foi melhor em alguns momentos no decorrer da primeira etapa.

O segundo tempo começou com os Reds de maneira intensa buscando o primeiro gol.Na primeira chance da segunda etapa, Salah arrisca de perna esquerda de fora da área e a bola raspa a trave. Aos 52 minutos, Roberto Firmino ganhou uma bola no meio campo e lançou para Mané, que surgiu atrás da defesa adversária e chutou cruzado para fora.

O restante do jogo foi cadenciado e com os Reds abusando muito das jogadas áreas, e com isso, aos 86 minutos o Liverpool acertou uma bola na trave, com o atacante Origi, que após um escanteio levantado na área apareceu livre na pequena área e acertou o travessão do goleiro inglês. Aos 96 minutos, o jovem lateral Arnold levantou a bola para dentro da área em uma tentativa final de fazer o gol da vitoria, a zaga do Everton afastou e Virgil Van Dijk,capitão do Liverpool na partida de hoje, rebate a bola para dentro da área e depois de um lance inexplicável e uma falha clamorosa de Pickford,a bola bate no travessão por duas vezes e sobra para o iluminado Origi que livre de marcação escorou para o fundo das redes.

O segundo tempo foi de domínio total dos Reds, a equipe do Everton voltou para o segundo tempo tentando repetir a estratégia que funcionou muito bem no primeiro tempo, porém teve uma queda física e não conseguiu manter o bom desempenho na segunda etapa.

Com a vitória, o Liverpool chega a 36 pontos e mantém a distancia de 2 pontos para o líder Manchester City. Na quarta (5), os comandados de Jürgen Klopp vão jogar pela 15ª rodada do campeonato inglês,contra o Burley,fora de casa.

Com a derrota, o Everton estaciona na sexta posição do campeonato a 8 pontos do Tottenham e também na próxima quarta (5) recebe em casa o Newcastle, buscando cortar a vantagem para a zona de classificação europeia .