Com direito a gol de Firmino, Liverpool vira pra cima do Brunley no Turf Moor

Jogando fora de casa, O Liverpool mostrou sua força e venceu o Burnley, por 2 a 1, na tarde dessa quarta-feira (05), no estádio Turf Moor, pela 15ª rodada da Premier League. Cork abriu o placar para os mandantes, mas Milner, Firmino e Shaquiri, arrancaram a virada para os visitantes.

Os primeiros momentos do confronto foram lentos, com os dois times criando muito pouco. Aos 11, Wood recebeu livre pelo lado esquerdo mas na tentativa de passar pelo marcador, o atacante acabou se enrolando com a bola e desperdiçou a oportunidade.

Quinze minutos depois veio a resposta dos Reds. Após cobrança de escanteio, Van Dijk subiu mais que toda a defesa adversária e conseguiu cabecear firme pro gol. Hart, bem posicionado no lance, fez a defesa segura.

Com a primeira etapa se aproximando do fim, os Clarets chegaram a balançar a rede. Barnes acertou um chute de primeira, pelo alto, e venceu o goleiro Alisson. Porem, a arbitragem marcou um impedimento e anulou a jogada.

(Divulgação/ Liverpool)

Os times voltaram do intervalo dispostos a sair na frente no placar. O Burnley conseguiu marcar primeiro, aos oito minutos. Depois de levantamento pra área e defesa de Alisson, a bola sobrou para Cork, que só teve o trabalho de empurrar pro gol vazio.

Os Liverbirds foram pra cima com tudo e conseguiram o empate aos 16. Keita achou Origi na área e o camisa 27 ajeitou para Milner, que dominou e finalizou rasteiro, colocado, no cantinho. Hart nem foi tentar evitar.

A virada não demorou muito para acontecer. Aos 23, Roberto Firmino, que tinha acabado de entrar no lugar de Origi, aproveitou ataque de Van Dijk, deixando de primeira para o artilheiro brasileiro, que foi letal e não deixou a chance passar.

Com a vantagem no placar, os visitantes passaram a jogar com mais tranquilidade e administraram o confronto com muita troca de passes. Já nos acréscimos, Shaqiri fez o terceiro. Letal em contra-ataque, Salah deixou o suiço na cara do gol e o atacante venceu Hart, chutando no cantinho.

O resultado deixa os Reds com 37 pontos, diminuindo a diferença para o atual líder, Manchester City, que tem 41. Os Clarets continuam na penúltima posição e correm o risco de terminar a rodada na lanterna do campeonato, caso o Fulham vença o Leicester.

Os dois clubes voltam a campo no próximo sábado (08). Às 10h30 (Horário de Brasília), o Liverpool visita o Bounemouth, no estádio Dean Court. Mais tarde, às 13h, o Burnley joga novamente em casa, dessa vez contra o Brighton & Hove Albion.