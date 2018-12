Tottenham bate ineficiente Southampton e reassume 3ª colocação da Premier League

No fim da tarde desta quarta-feira (05), o Tottenham recebeu o Southampton em Wembley, jogo válido pela 15ª rodada da Premier League. Precisando da vitória, os Spurs tiveram um desempenho razoável, mas mataram o jogo no começo do 2º tempo. Já os Saints chegaram a 11 partidas sem vencer pelo campeonato inglês, mas demonstraram um desempenho promissor para o próximo treinador. O Southampton anunciou Ralph Hasenhuttl para a vaga de Mark Hughes. No entanto, os Saints foram comandados por Kelvin Davies nessa partida.

Enfrentando o penúltimo colocado do campeonato, o Tottenham precisava reagir e dependia da vitória para isso. Com 3 minutos de bola rolando, Son mandou um voleio e acertou a trave de McCarthy. A equipe do Southampton estava há 10 jogos sem vencer pelo campeonato inglês, mas nem por isso deixou de atacar. Com 5 minutos veio a resposta com Cedric, da entrada da área, a bola passou perto do gol defendido por Lloris.

O técnico Mauricio Pochettino escalou Lucas como titular na vaga de Dele Alli. Aos 9 minutos, o brasileiro tentou uma jogada pela esquerda e conseguiu um escanteio, na sequência, a cobrança foi curta, Eriksen cruzou rasteiro para Harry Kane fazer seu 7º gol em seis jogos contra os Saints, 1 a 0.

O Tottenham não fazia uma boa partida, mas não deixava de finalizar. Com 19 minutos Lucas finalizou e o goleiro fez a defesa. Aos 24, Hojbjerg acertou um chutaço de fora da área acertando a trave de Lloris, a bola voltou nos pés de Armstrong que, com o gol aberto, chutou pra fora. O Tottenham teve mais duas boas oportunidades até o intervalo, com Lucas, que mandou para fora e Eriksen, parando em McCarthy e finalizando a primeira etapa.

Já no 2º tempo, com dois minutos os Spurs tiveram um escanteio, Eriksen cobrou e a bola foi na direção do gol. O goleiro afastou parcialmente, a bola sobrou com Trippier do outro lado que cruzou, e novamente o goleiro tirou.

Era um momento de pressão do Tottenham, aos 5 minutos Eriksen sofreu falta no bico da área, ele mesmo cobrou e acabou conseguindo um escanteio. Na cobrança, a defesa afastou mal, Lucas pegou a sobra e chutou em cima da defesa, ela sobrou pra ele de novo, mas dessa vez caprichou na finalização e fez o 2º da partida, 2 a 0 Tottenham.

Não demorou muito para sair o 3º gol. Targett vacilou na hora de se livrar da bola, acabou acertando Trippier, Harry Kane ficou com o domínio na lateral da área e cruzou para Son ampliar o placar aos 10 minutos.

Com 3 gols de vantagem, o Southampton tentava pressionar, mas tudo dava errado, aos 12 minutos Redmond acertou a trave pela 3ª vez na partida. As tentativas frustradas não desanimaram o time, com 15 minutos Redmond cobrou uma falta perigosa, a bola ficou na área mas ninguém aproveitou, ficando para o goleiro Lloris.

Aos 22, numa confusão na área do Tottenham, Davis acabou ficando com condição de finalizar, mas optou por tocar para Ward-Prowse, que desperdiçou mais uma oportunidade. A maré de azar não acabava, com 25 minutos do segundo tempo, cruzamento de Redmond e dois jogadores do Southampton estavam livres, mas se atrapalharam entre si na hora de cabecear. A pressão existia, mas era ineficiente.

A melhor chance veio aos 30, Hojbjerg arriscou de fora da área, Lloris defendeu à queima-roupa e no rebote Ward-Prowse chutou em cima do goleiro, perdendo mais uma chance. Um minuto depois, outra chance, Redmond foi no fundo e cruzou para Austin, que havia entrado há poucos minutos, ele recebeu, ajeitou a bola e bateu cruzado para ótima defesa de Lloris, com a ponta dos dedos evitando o que seria o primeiro gol dos Saints.

Aos 40 minutos, o Tottenham conseguiu sair do sufoco. Dele Alli, que já estava em campo, lançou Harry Kane, mas a finalização não foi boa. Já minutos finais, a 15ª finalização do Southampton saiu da cabeça de Austin, mas foi pra fora também. Nos acréscimos, ele mandou uma cabeçada, e a bola parou no travessão de novo. Mas com 48 minutos, aconteceu o gol tão buscado. Austin recebeu bom lançamento, o dez dos Saints avançou, ficou cara a cara com o goleiro e bateu cruzado, para diminuir e selar o placar, 3 a 1 para os Spurs no fim de jogo.

Com a vitória, o Tottenham recuperou a 3ª colocação na tabela. O time londrino visitará o Leicester na próxima rodada. O Southampton visitará o Cardiff. Os Saints ocupam a 18ª colocação, e contará com a estreia do novo treinador Ralph Hasenhuttl.