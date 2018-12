Mourinho valoriza empate do Manchester United: "Fomos fantástico"

Após um jogo bastante intenso e marcado por uma série de erros individuais, Manchester United e Arsenal deixaram Old Trafford com apenas um ponto. No quesito emoção, porém, a partida foi recheada - dado seu dinamismo dos dois lados - o que animou bastante os torcedores presentes no Teatro dos Sonhos.

José Mourinho tinham razões para cobrar e elogiar seu time no final das contas. Perguntado se sentia sob mais pressão a cada resultado ruim, o treinador comentou está tranquilo.

“Não me sinto, de forma nenhuma. Jogamos contra um time que está no topo da temporada, que está no topo do momento, uma equipe que está em alta. [...] Do outro lado, havia uma equipe com muitos problemas" , confessou.

Ao referir-se aos problemas, Mourinho lembrou que, até horas antes da partida, não tinha em mente quem poderia escalar para a primeira linha de defesa em decorrência das diversas lesões que o United tinha naquele setor do campo. Mesmo assim, o comandante enxergou no Manchester um time com mais chances de conseguir um placar positivo.



“Marcamos quatro gols numa partida que acabou em 2 a 2. [...] Em partidas como essas, nós nos matamos. Mas fomos fantásticos”, complementou o português.



Sobre o resultado da partida e com a entrega de seus jogadores, José Mourinho não exitou em constar que ficou satisfeito com a raça da maioria deles.

“Fico muito feliz (com a entrega dos jogadores). Talvez nos sentimos frustrados com o resultado, com alguns erros, em alguns momentos foram um pouco mais de qualidade foi necessária. Mas temos que estar felizes com o espírito (da equipe)” , finalizou.

O empate não acabou de bom tamanho para o United, que ainda figura na 8ª colocação da Premier League, com 23 pontos ganhos. O próximo compromisso dos Red Devils será novamente na frente de seus torcedores, quando enfrentam o Fulham às 13h deste sábado (8).