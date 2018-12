Mandzukic marca e Juventus bate Internazionale pelo placar mínimo em Turim

Partida válida pela décima sexta rodada da Série A Tim, Campeonato Italiano, e disputada no Juventus Stadium, em Turim.

INCIDENCIAS : Partida válida pela décima sexta rodada da Série A Tim, Campeonato Italiano, e disputada no Juventus Stadium, em Turim.

Nesta sexta-feira (7), a Juventus recebeu a visita da Internazionale no Juventus Stadium. Com um gol solitário de Mandzukic, a equipe de Turim conquistou mais três pontos e segue isolada na liderança do campeonato após 16 rodadas.

O resultado deixa a Vecchia Signora em situação ainda mais confortável na liderança, mas não é uma tragédia para a Beneamata. Os nerazzuris seguem em terceiro, com 29 pontos, enquanto os bianconeris mantém grande vantagem no primeiro lugar, com 43 pontos, sendo nove de diferença para o vice.

O duelo começou de forma equilibrada, mas o time visitante parecia mais á vontade. Os interistas faziam o goleiro juventino trabalhar mais, enquanto os donos da casa chegavam pelos lados do campo, mas não tinham eficiência nas jogadas.

A principal oportunidade da primeira etapa foi aos 28 minutos, em boa trama do ataque da Inter. Arranca de Politano por dentro e um toque para Icardi dentro da área. O argentino fez o pivô, deixando a bola nos pés de Gagliardini. O camisa 6 finalizou desajeitado de pé esquerdo e mandou na trave.

Na sequência da jogada, outro lance para assustar a defesa da Juve na partida. Mais uma situação de Politano, que cruzou rasteiro, a bola atravessou toda a área e sobrou com Perisic, que bateu de primeira e mandou próximo do gol.

Já na etapa complementar, a Juventus voltou melhor e mais ligada para o jogo. Sufocando os adversários, eles ensaiaram uma pressão que não permitia alívio na vida do arqueiro.

Aos 52, Mandzukic ficou com a sobra de uma bola disputada e tentou o levantamento na área. A pelota foi até Dybala, que chegou batendo, mas mandou por cima. Seis minutos depois foi a vez de CR7 surgir na frente pela primeira vez. O gajo avançou pelo meio e arriscou de longe, mas a bola subiu demais.

Até que aos 65, a Blitz deu certo. Invertido, Cancelo recebeu pelo lado esquerdo, cruzou na medida e Mandzukic ganhou do defensor para testar pro fundo das redes. Gol merecido naquele momento do embate.

Apesar dos vários minutos para tentar uma resposta, a Internazionale não conseguiu empatar e saiu derrotada. Mais uma vitória para a conta da Vecchia Signora, que segue invicta no campeonato.