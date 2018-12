Bayern de Munique goleia Nuremberg e assume a vice-liderança da Bundesliga

O Bayern de Munique garantiu os três pontos neste sábado (08) contra o Nuremberg após o resultado de 3 a 0 jogando pela 14ª rodada da Bundesliga na Allianz Arena. O time bávaro, que tem passado por alguns problemas com o novo técnico Niko Kovac, foi para 27 pontos e agora assume a vice-liderança do campeonato.

Com pressão total, o Bayern foi pra cima do adversário até conseguir, aos nove minutos, abrir o placar com Robert Lewandowski após escanteio de Kimmich e o goleador polonês marcar de cabeça. O time da casa continuou dominando durante todo o primeiro tempo. Com má fase, o adversário criou poucas chances de gol e perigo, apenas aceitando todas as jogadas e ofensividade do oponente. Aos vinte e sete minutos, Lewandowski ampliou o placar após jogada mal sucedida de Goretzka, a sobra ficou com o atacante que marcou.

Já no segundo tempo, com a vantagem, o Bayern aproveitou para buscar mais chances e mais gols. Com a mesma pressão, o francês Ribery aproveitou a sobra da bola na entrada da área. O Nuremberg, com a derrota, continuou acuado e sem muita reação. Com a maior posse de bola e com oito finalizações contra nenhuma do oponente. O técnico aproveitou para realizar as três substituições. Kimmich, no final do jogo, acertou o travessão após belo chute de fora da área. Com o resultado, a superioridade do Bayern garantiu os três pontos e a tranquilidade para o técnico.

O próximo desafio do Bayern será contra o Hannover, fora de casa na HDI Arena, pela 15ª rodada da Bundesliga, no sábado (15), às 12h30.