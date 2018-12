Napoli passeia sobre Frosinone em casa e mantém caça a líder Juventus

O Napoli goleou o Frosinone, neste sábado (8) por 4x0 pela 15ª rodada do Campeonato Italiano. O time entrou pressionado por conta da vitória da Juventus sobre a Inter de Milão.

Como o Napoli estava jogando em casa, começou ditando o ritmo de jogo. Logo aos 7 minutos, após cobrança de escanteio, Insigne encontrou Zielinski, que bateu com força, sem chance para o goleiro.

Com o gol, o Frosinone não conseguia criar chances e o Napoli trabalhava bem a bola. O segundo gol saiu no final do primeiro tempo, aos 40 minutos. Ounas recebeu no meio campi e foi em direção ao gol. Antes de chutar, deu um corte seco no marcador.

Os 45 minutos finais começaram igual ao final do tempo anterior; Napoli dominando. Aos 23 minutos, após cobrança de escanteio, Milik subiu mais alto que a zaga e marcou o terceiro.

Frosinone não tinha mais forças. Aos 39 minutos, Milik recebeu passe de Zielinski e marcou o quarto gol.

Com a vitória, o Napoli chegou a 35 pontos, apenas oito atrás da líder Juventus.

O próximo compromisso do Napoli é pela Liga dos Campeões, contra o Liverpool, na Inglaterra, na terça-feira (11). Já o Frosinone enfrenta o Sassuolo, pela Serie A, no domingo (16).