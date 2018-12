Em jogo com final movimentado, Sampdoria arranca empate contra  Lazio no Olímpico

Neste sábado (8), Lazio e Sampdoria se enfrentaram no Olímpico em duelo válido pela décima quinta rodada da Serie A. Num jogo que teve um final cheio, com direito a nove minutos de acréscimo, expulsão e dois gols, ambas as equipes empataram por 2 a 2.

O primeiro tento da partida saiu aos 21 minutos, em desatenção da defesa laziale e oportunismo de Quagliarella. Murru recebeu belo passe dentro da área e cruzou rasteiro para o camisa 21 estufar as redes.

A equipe da Lazio só foi conseguir correr atrás do empate no segundo tempo, aos 79. Em cobrança de escanteio, a bola foi desviada no primeiro pau e Acerbi, com um leve toque, tirou do goleiro para igualar o jogo.

Após o segundo gol do embate, momentos de tensão tomaram conta do Olímpico. Quando o relógio marcava noventa minutos, o árbitro da partida concedeu mais cinco de acréscimo e momentos depois, causou uma confusão em campo.

Após falta batida por Luis Alberto, a bola foi na direção de Bereszynski e acertou a mão do defensor dentro da área. O árbitro da partida foi direto ao VAR e após a demora na decisão, optou por dar a penalidade a favor dos donos da casa, expulsando o polonês. Immobile foi pra cobrança e bateu bonito no canto esquerdo para virar o confronto.

O placar parecia definido no Olímpico, com mais três pontos garantidos para a Lazio. No entanto, não foi bem assim. Devido a demora na decisão do pênalti, o juiz resolveu acrescentar mais cinco minutos no relógio e a Sampdoria não desistiu. Lançamento direto pra área, Kownacki desviou de cabeça e a bola sobrou com Saponara. O meia, em uma finalização linda e ao mesmo tempo, estranha, encobriu o goleiro e empatou novamente.

Com o resultado, o time laziale segue na quinta colocação e chega a 25 pontos, empatados com o Milan, que ainda joga amanhã. Já a Samp vai parar na décima posição e empata com Parma e Sassuolo, que possuem 20 pontos.