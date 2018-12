Com hat-trick de Salah, Liverpool goleia Bournemouth e assume ponta da Premier League

Na manhã deste sábado (8), no Vitality Stadium, o Liverpool visitou o Bournemouth, em partida válida pela 16ª rodada da Premier League. O embate terminou com uma vitória dos Reds pelo placar de 4 a 0. Os gols da partida foram marcados por Mohamed Salah (24, 48 e 77') e Steve Cook (68', contra). Com esse resultado, os comandados de Klopp assumem a liderança momentânea, com 42 pontos. Já os donos da casa ocupam a 7ª posição, com 23 pontos ganhos.

Aos 11 minutos, depois de lançamento de Salah, Aké corta o lance e a bola sobra nos pés de Firmino. O atacante tentou devolver a bola para o egípcio, mas Aké colocou o braço para impedir que esta chegasse no 11 dos Reds. Falta na entrada da área. Shaqiri cobra falta, mas a barreira desvia para escanteio.

Nos 21 minutos, o Bournemouth tentava abrir o marcador. Pelo lado direito, King recebeu e esquivou-se de Fabinho. O atacante chutou cruzado, e a bola passou perto do gol. No minuto seguinte, após troca de passes no lado esquerdo, Stanislas serviu Brooks que, com força, concluiu. Alisson salvou o Liverpool com uma boa defesa.

No minuto 24, os visitantes abriram o placar no Vitality Stadium. Salah e Firmino tabelaram e o 9 dos Reds chutou, de pé esquerdo, para defesa de Begovic. No rebote, Salah, em posição irregular, chutou, de canhota, e estufou as redes. 1 a 0 para o Liverpool.

No início da segunda etapa, aos dois minutos, mais um gol do Liverpool. Depois de tentativa de saída de bola dos donos da casa, Firmino rouba a bola e serve Salah. O egípcio carrega a bola, entra na área, e bate cruzado, de pé esquerdo, sem chances para Begovic. 2 a 0.

Com 22 minutos, o Liverpool amplia o placar. Fabinho lançou para Robertson que, do lado esquerdo cruzou. Mané (entrou no lugar do Shaqiri) foi desviar para o gol, mas Cook passou na frente para tentar cortar. O zagueiro colocou a bola para dentro da própria meta e é mais um gol do time da cidade dos Beatles.

Aos 31 minutos, Salah faz um golaço e marca seu hat-trick. Após lançamento de Lallana (entrou no lugar de Keita), Salah recebeu a bola, passou pelo zagueiro Cook e driblou o goleiro adversário. De frente para a meta, o camisa 11 colocou a redonda no fundo das redes e fechou o caixão do Bournemouth. 4 a 0.

O Liverpool volta aos gramados na próxima terça-feira (11), no Anfield, quando recebe o Napoli, pela Champions League. Já o Bournemouth visita o Wolverhampton, no Molineux Stadium, pela 17ª rodada da Premier League.