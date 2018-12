Chelsea surpreende e vence Manchester City na Premier League

Em partida válida pela 16ª rodada da Premier League, Chelsea e Manchester City travaram um duro duelo em Stamford Bridge. A equipe do noroeste da Inglaterra jogava para defender a liderança do campeonato, enquanto o de Londres precisava vencer para consolidar sua briga na parte de cima da tabela e não se distanciar dos líderes.

Por praticamente todo o confronto, os Citizens conseguiram impor seu estilo de jogo e dominaram a posse de bola, mas com muitos desfalques importantes, como Agüero e De Bruyne, não conseguiu passar pela sólida defesa dos Blues, que fizeram um jogo muito seguro defensivamente, tendo sua defesa comandada por ótima atuação do brasileiro David Luiz.

O primeiro gol aconteceu aos 45 minutos, com Kanté que recebeu de Hazard e acertou um belo chute de fora da área. Após a abertura do placar, o time de Guardiola não se intimidou e continuou fazendo um bom jogo, enquanto o Chelsea se defendia na esperança de conseguir um contra ataque.

A organizada equipe de Sarri foi recompensada com o segundo tento em uma bola aérea que resultou em boa cabeçada de David Luiz, para fechar o marcador e sacramentar a vitória do time da casa.

Com a derrota, o Manchester City não é mais o líder do campeonato e agora está em segundo lugar a um ponto atrás do Liverpool, enquanto o Chelsea se mantém em terceiro. As duas equipes voltam a campo pela Premier League no próximo final de semana. O City recebe o o Everton, enquanto o Chelsea joga contra o Brighton fora de casa.