Tottenham vence Leicester e sobe na tabela da Premier League

Encerrando o dia de futebol na 16ª rodada de Premier League, o Tottenham venceu o Leicester, por 2 a 0, na tarde desse sábado (08), no King Power Stadium. Son abriu e placar no primeiro tempo e Dele Alli ampliou na etapa final.

Os mandantes começaram trocando passes no campo do adversário e tentaram estabelecer pressão logo no início. A primeira chegada aconteceu em um chute de primeira de Ndidi, que acabou passando por cima da meta de Lloris.

Fechado e esperando para atacar no contra-ataque, os Spurs assustaram em lance perigoso aos 28 minutos. Após boa tabela com Dele Alli, Lucas conseguiu superar a marcação e fez bom cruzamento para a pequena área. A bola ia chegando para Son, mas a zaga afastou.

Nos últimos instantes da primeira etapa, Son abriu o placar para os visitantes. O sul-coreano recebeu na entrada da área, ajeitou para a pena canhota e finalizou no ângulo do goleiro Schmeichel. Foi o primeiro chute certo da partida.

Son abriu o placar no final da primeira etapa (Reprodução / Spurs)

Após o intervalo, os Lilywhites foram pra cima com tudo em busca do segundo gol. Aos 14, Dele Alli, de cabeça, ampliou. O meia inglês aproveitou cruzamento de Son e entrou livre de para cabecear na segunda trave e balançar as redes.

Com a vantagem no placar, o time comandado por Mauricio Pochettino passou a jogar com tranquilidade e ditar o ritmo do confronto. Os Foxes tentavam atacar, mas não conseguiam encontrar os espaços para penetrar a defesa.

Sem inspiração, os mandantes não tinham a posse de bola para poder pressionar e durante todo o jogo, finalizaram apenas duas vezes em direção ao gol. A unica grande tentativa veio apenas aos 41, com um chute de Ghezzal, que Lloris conseguiu espalmar e afastar o perigo.

Com o resultado, os Spurs assumem a terceira colocação do Campeonato Inglês e fica seis pontos atrás do líder Liverpool. Já os Foxes continuam no meio da tabela e seguem sonhando com classificação às ligas européias.

Na próxima terça-feira (11), o Tottenham volta a campo para visitar o Barcelona, no Camp Nou, pela última rodada da fase de grupos da UEFA Champions League. No sábado (15), o Leicester enfrenta o Crystal Palace, no Selhurst Park.