Com gol de Bale, Real Madrid vence Huesca fora de casa

O Real Madrid venceu por 1 0 o Huesca neste domingo (9), no El Alcoraz, pela 15º rodada da La Liga.



Logo aos 7 minutos da primeira etapa, Odriozola recebeu boa bola pela direita e cruzou para Bale fazer um belíssimo gol. Em uma partida apática dos galáticos, onde pode-se dizer que jogaram até o tento, o que já serviu para segurar os ataques perigosos do time da casa.



Os mandantes criaram inúmeras chances de gol, mas não conseguiram concluir com perfeição, principalmente no segundo tempo, onde o Real se fechava e passava sufoco a cada chance perdida pelo o Huesca.



Não foi o desempenho dos sonhos para a torcida do Madrid, mas em um ano de crise, onde o bom futebol não está aparecendo, e os resultados ruins são muitos, pode-se dizer que estão aliviados com o placar magro, levando em conta a atuação pífia dos jogadores merengues.



O Real é o 4º colocado na tabela de classificação, 5 pontos atrás do líder e seu maior rival, Barcelona.



Os Blancos voltam a campo na quarta-feira (12), pela Liga dos Campeões da Europa, em um confronto com o CSKA, o jogo marca a ultima rodada da fase de grupos.