Após título, Gonzalo Martínez assume que deixará o River Plate: "Vou sentir muita falta"

O River Plate venceu o maior rival, Boca Juniors, na noite deste domingo (9) por 3 a 1 na final da Libertadores da América e levantou a taça pela quarta vez. Com essa conquista, Los Millonarios garantem uma vaga na próxima temporada da competição. Após o jogo, Gonzalo Martínez, autor do terceiro gol, já nos acréscimos, falou que não permanece na equipe em 2019.

"Não sei o que dizer. Vem um monte de coisas na minha cabeça. Vou sentir muita falta. Os momentos mais lindos eu vivi neste clube. E dar uma alegria às pessoas que encheram o estádio é maravilhoso. Vem a minha lembrança de criança, do quanto lutei para chegar até aqui. Vou jogar o Mundial, e esse era o objetivo. Quero dizer às pessoas que não vou seguir. É uma decisão muito difícil. O caminho segue. Agora é hora de festejar com os meus companheiros", enfatizou.

Mesmo com contrato até 2020 com o time argentino, Martínez já foi sondado até por clubes brasileiros, como o Flamengo. O destino, porém, deve ser o Atlanta United, da Major League Soccer, dos Estados Unidos.

Já o atacante Lucas Pratto, autor do gol de empate, que levou a partida para prorrogação, confessou que pagou uma dívida com o River.

"Tenho um carinho muito grande pelos times que eu joguei no futebol brasileiro, Galo e São Paulo. Mas neste momento não me vejo saindo do River Plate. Eles fizeram um esforço muito grande para me contratar. Hoje, eu paguei a dívida que eu tinha com eles com esse gol e o título", finalizou.