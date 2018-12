Lucas marca, Tottenham empata com Barcelona e se classifica para  oitavas da Champions 

Nesta terça-feira (11) Barcelona e Tottenham fizeram duelo válido pela 6ª e última rodada da fase de grupo da Champions League. Com alguns desfalques, Messi inicialmente no banco e classificação assegurada na primeira colocação do grupo, os Culés vivia clima de amistoso, diferente dos Spurs que jogava a vida na competição.

O jogo começou com toda a pressão em cima dos ingleses, que precisavam vencer para não precisar de uma combinação de resultados para avançar as oitavas. Mas Dembélé não tinha nada com isso. O francês roubou bola no meio campo, invadiu a área em velocidade, aplicou drible desconsertante no defensor adversário e marcou um golaço logo aos 7 minutos de jogo.



A partida era morna e só voltou a ter lance de perigo aos 29. Quando Rose cruzou e por pouco Son não desviou para as redes. Minutos depois, o Sul-coreano saiu cara a cara com Cillesen, tentou chute colocado, mas o goleirão fez excelente defesa. os Spurs voltaram a assustar aos 40, mas o chute de Kane foi providencialmente desviado na zaga. O Barça respondeu com Rakitic de fora fora da área, e com Coutinho, que bateu colocado e acertou a trave esquerda de Lloris.



No segundo tempo o Tottenham iniciou em cima. Kane recebeu lançamento e fez o pivô para a finalização de Eriksen, mas Cillesen fez outra grande defesa. Três minutos depois, novamente Harry Kane, dessa vez em velocidade, o inglês invadiu a área, mas desequilibrado acabou batendo por cima. Coutinho teve a chance de frear o ímpeto adversário, mas foi travado na hora exata da finalização, logo após ter recebido passe de Dembélé.



O time Blaugrana colocou Messi em campo, já o Spurs optou pela entrada do brasileiro Lucas Moura na tentativa de mudar o jogo. E não demorou muito para ele mostrar a que veio. O brazuka recebeu cruzamento de Sissoko e obrigou Cillesen a salvar em cima da linha, no rebote o próprio Lucas finalizou, mas a bola foi para fora.



Os momentos finais eram quentes, e Phillipe Coutinho voltou a acertar a trave de Lloris. E o seu compatriota Lucas Moura respondeu para os ingleses, Kane recebeu de Lamela e cruzou para o brasileiro, que só teve o trabalho de escorar para o fundo das redes. 1 a 1. Danny Rose ainda teve a chance da virada, mas isolou a bola.



No fim o empate ficou de bom tamanho para a equipe de Maurício Pochettino, que contou com o empate de Internazionale e PSV, e avançou para as oitava de finais.