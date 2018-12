Em jogo disputado, Viktoria Plzen bate a Roma e se classifica para Europa League

Nesta quarta-feira (12), Viktoria Plzen e Roma fizeram duelo válido pela 6ª e última rodada da fase de grupos da Champions League. Os italianos, já classificados e com chances remotas de liderança do grupo G, foram a campo com um time misto, enquanto a equipe da República Tcheca entrou em busca de garantir a terceira colocação e avançar para a Europa League.

A primeira etapa começou de maneira lenta com as duas equipes se estudando muito. O lance de perigo veio aos 23 minutos. Justin Kluivert fez boa jogada individual pela ponta esquerda e finalizou para a defesa do goleiro da equipe Tcheca.

Posteriormente, o domínio foi romano. Os italianos mantiveram a posse de bola e rondaram muito a área do Plzen, entretanto os donos da casa assustaram em alguns contra-ataques.

O segundo tempo começou no mesmo ritmo. O Viktoria, precisando do resultado, foi mais presente no ataque, principalmente em jogadas de velocidade pelas pontas. Aos 55 minutos em uma boa trama pelo lado esquerdo, Kovarík tabelou com Cermak e finalizou, a bola saiu raspando o travessão da equipe visitante.

Aos 62 minutos, em um belo contra-ataque Cermak esticou para Kopic, que dominou e cruzou para área, aonde apareceu Kovarík, que sozinho empurrou para o gol do goleiro Mirante.

O empate dos Giallorossi veio aos 67 minutos. Em jogada criada por N' Zonzi, Santon cruzou para a entrada da área, onde Under chutou de primeira no cantinho de Hruska. A felicidade da Roma durou pouco tempo, aos 71 minutos Chorý marcou e garantiu a vitória para o Vik.

Com o triunfo, o Viktoria Plzen conseguiu superar o CSKA de Moscou e ficou com a vaga para a Europa League. Já a Roma, se classifica junto com o Real Madird, para a fase mata-mata da Champions League e aguarda o sorteio no dia 17 de dezembro para conhecer o seu adversário.