CSKA vence Real Madrid pelo grupo G da Champions League

Na última rodada da fase de grupos da Champions League, pelo grupo G, o Real Madrid, já classificado em primeiro, recebeu o CSKA, que precisava vencer e torcer por um tropeço do Viktoria Plzen diante da Roma no outro jogo, para garantir presença na fase mata-mata da UEFA Europa League. Com uma boa atuação, o time russo passeou e venceu por 3 a 0, no Estádio Santiago Bernabéu, mas não conseguiu a vaga.

O jogo começou com os Blancos tentando pressionar, mas a formação com cinco defensores dos Soldados evitava uma grande ameaça. Vinicius Júnior era bastante acionado pela esquerda nos primeiros 15 minutos. O brasileiro era uma boa opção aquela altura da partida, com seus dribles e velocidade, tentando desmontar a “muralha russa”. Aos 17 minutos ele dominou uma bola de “letra”, já colocando na frente, cruzou para o meio da área e quase que Benzema alcançou.

Com 23 minutos, outra boa jogada de Vinicius. Ganhou na velocidade, entrou na área, cortou pra direita e depois para a esquerda, chutando cruzado para a defesa de Akinfeev, na sequência, Asensio tentou encobrir o goleiro mas a bola acabou tocando no limite do travessão.

Com meia hora de jogo, Asensio perdeu a melhor chance até então. Ele partiu da esquerda, tabelou com Vinicius e depois com Benzema, recebeu na marca do pênalti, livre, mas na hora de finalizar escorregou e acabou batendo fraco, para a defesa do goleiro.

O CSKA começou a explorar os contra-ataques a partir dos 31 minutos, foram três oportunidades travadas pela defesa madridista. Porém, com 36 minutos, Sigurdsson puxou um ataque rápido e serviu Chalov, o camisa 9 puxou da direita para esquerda e finalizou com precisão, abrindo o placar no Santiago Bernabéu.

Não demorou muito para emplacar o segundo. Seis minutos depois, Mário Fernandes fez boa jogada, tabelando com Oblyakov e saindo na cara de Cortouis. O brasileiro chutou em cima do goleiro e acabou sobrando para Schennikov estufar a rede merengue pela segunda vez, terminando o primeiro tempo com 2 a 0.

Na volta do intervalo, o time de Moscou conseguiu ficar muito com a bola nos primeiros minutos. Conseguiu três escanteios nesse tempo, mais do que em toda a primeira etapa. Com 10 minutos foi a vez do Real sair no contra-ataque. Vinicius fez uma grande jogada, driblando dois jogadores e serviu Isco na entrada da área, mas o espanhol demorou para concluir e na hora que chutou acabou sendo travado pela defesa, a bola desviou mas a arbitragem deu tiro de meta.

Solari colocou Kroos e Bale para tentar controlar mais o jogo. Nos minutos seguintes a pressão merengue aumentou, Marcelo tentou um cruzamento e Rodrigo Becão quase marcou contra. Um susto para a equipe russa. Com 26 minutos, foi a vez de Valverde tentar, a bola desviou em dois zagueiros e quase enganou Akinfeev.

No minuto seguinte, Os Soldados trocaram passes no ataque, Chalov recebeu e se enrolou com a bola, Vlasic ficou com ela e tocou para Sigurdsson. O meia finalizou de primeira, impiedoso e ampliou o placar, 3 a 0. O Madrid não conseguia jogar bem, nem mesmo com as alterações feitas, o time parecia perdido dentro de campo, não conseguia levar perigo ao gol adversário.

Com 44 minutos, Isco tentou chutar de longe, mas ficou fácil para a defesa do goleiro. A partida terminou assim, com uma atuação apática do Real Madrid, mas garantiu a classificação em primeiro, e do outro lado, apesar de vencer os espanhóis nos dois jogos, o CSKA foi eliminado, não conseguiu nem a vaga na Europa League.

O sorteio para as oitavas de final da Champions League acontece na próxima segunda-feira (17).