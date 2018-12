PSG goleia Estrela Vermelha e se classifica em primeiro na Champions League

Precisando da vitória, o Paris Saint Germain se impôs mesmo jogando fora de casa, não deu oportunidades para o Estrela Vermelha sonhar com a inesperada vitória e tão desejada classificação para a Europa League e goleou por 4 a 1. Com a vitória do Liverpool sobre o Napoli, o time francês fechou o Grupo C na primeira colocação, com 11 pontos.

O primeiro tempo começou com o PSG buscando o gol desde o início e com jogada de Mbappé pela esquerda, Cavani ficou sem goleiro e abriu o placar aos 9 minutos de jogo. O Estrela Vermelha tentava empatar o jogo em algumas bolas isoladas, mas não conseguia chegar perto e em bela jogada do craque Neymar o placar se estendeu para 2 a 0 no primeiro tempo.

No segundo tempo, o ritmo era o mesmo, com o PSG pressionando e o Estrela Vermelha sem oportunidades de atacar, mas em uma jogada inesperada pela esquerda, Thiago Silva cortou mal o cruzamento e a bola caiu no pé do lateral Gobeljić para diminuir a diferença no placar.

Mas para os Parisiens foi apenas um susto, porque, alguns minutos depois, o zagueiro Marquinhos acertou bela cabeçada e fez o terceiro. Para fechar a goleada e sacramentar a classificação Les Rouge-et-Bleu, Mbappé fez o quarto.

O Estrela Vermelha está eliminado da competição, enquanto os franceses aguardam a definição dos confrontos das oitavas de final no Pote 1, que contém os classificados em primeiro lugar. O PSG segue vivo e sonhando com o inédito título da Champions League.