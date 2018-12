Atual vice-campeão, Marseille fecha participação pífia na UEL com derrota para Apollon

Já desclassificadas, Apollon Limassol e Olympique Marseille cumprira tabela na Europa League, na tarde desta quinta-feira (13), no estádio Vélodrome. No entanto, a equipe do Chipre venceu os franceses por 3 a 1. Com o resultado, os Phocéens conquistou apenas um ponto, e os visitantes quatro pontos ganhos.

O técnico Rudi Garcia escalou alguns de seus titulares para encarar o Apollon dentro de casa. Rami, a dupla Strootman e Luiz Gustavo, além de Thauvin e o craque Payet eram os grandes nomes do Marseille para bater o Apollon e garantir a 3ª colocação final do grupo. O time cipriota, por sua vez, vinha de uma improvável vitória por 2 a 0 contra os italianos da Lazio na última rodada. O time comandado por Sofronis Avgousti foi a campo desenhado num 3-5-3 bem definido em apostar nas bolas lançadas para o camisa 9, Maglica.

A partida já começou com fortes emoções. Antes dos 5 minutos de jogo, era o time visitante quem ditava o jogo da partida. Já na primeira boa jogada de ataque, o lateral-esquerdo Kamara derrubou Schembri na grande área e o juiz assinalou penalidade máxima. Para piorar, como o atacante do Apollon era o último homem antes do goleiro, o defensor do Marseille acabou expulso direto de campo. Maglica cobrou com perfeição e fez 1 a 0, logo aos 6 minutos de jogo.

Com um a menos, os mandantes tiveram que se virar para encontrar a formação ideal com o lado esquerdo enfraquecido. Mas não demorou muito para o gigante francês dar a devida resposta. Florian Thauvin recebeu cruzamento na pequena área e resvalou de cabeça para empatar a partida em Marseille.

Justamente quando poderia se pensar que o time da casa não sentiu a expulsão de Kamara, veio a pressão dos visitantes. Esta, que se estagnou até o final da primeira etapa, quando o time cipriota batia os 65% de possessão de bola, quase sempre em seu campo de ataque e agredindo o Olympique. Muito abatido no meio-de-campo, a equipe francesa sentia as subidas dos cipriotas, que caíam com frequência pelo lado direito da defesa deles, onde estava o japonês Sakai, que jogava quase como um terceiro zagueiro.

Depois de muito morder a defesa do Marseille, foi Anton Maglica quem fez o segundo do Apollon, em tabela com Sardinero, aos 30 minutos. Era o 2º do Apollon contra um Marseille completamente amedrontado dentro de campo. Até o final da primeira etapa, não deu outra: a equipe cipriana era quase fatal nos contra ataques e os franceses se escondiam na defesa. Não fosse as investidas de Payet e suas excelente técnica com bolas paradas, os Phocéens nem sequer ameaçaria o gol adversário.

Na volta do segundo tempo o time francês até ameaçou tentar voltar para o jogo, mas sentia o buraco que tinha em campo desde a expulsão de seu defensor nos minutos iniciais da partida e que não souberam recompor com a qualidade esperada. E o Apollon continuava martelando, até que, aos 11 minutos do returno, Stylianou pegou a sobra no lado direito da área do Marseille e mandou um pombo sem asa no ângulo, em um golaço sem chances de defesa para o goleiro Escales.

Neste momento e com 3 tentos de revés no placar, a torcida francesa já começava a perder a paciência com os jogadores em campo e o técnico Rudi Garcia, ensaiando uma leve vaia que perdurou até a metade da etapa final, quando os donos da casa melhoram seu futebol e conseguiu botar a bola no chão. Mesmo com mais qualidade, o Marseille era praticamente inofensivo e pouco levava de real perigo ao gol de Bruno Vale. A partir daí, foi o momento em que o Apollon resolveu administrar o ótimo resultado que estavam alcançando na França, até o final do jogo.

Mesmo sem mudar em nada na tabela, o poderoso Olympique Marseille foi bem expressivo para o time de Chipre, que agora pode retornar a seu campeonato nacional com bastante moral e brigar de vez pelo título do torneio. Já o Marseille tem muitos erros a corrigir. Além de tudo, seu torcedor espera uma explicação condizente e que justifique o último lugar em seu grupo na Liga Europa.