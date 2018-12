Com dois de Sané, Manchester City bate Hoffenheim e garante primeira colocação do Grupo F

O Manchester City venceu o Hoffenheim nesta quarta-feira (12), no Etihad Stadium, pela 6ª e última rodada da fase de grupos da Champions League. Por 2 a 1, com dois gols de Leroy Sané em noite inspirada, o time da Inglaterra carimbou a classificação e terminou em primeiro no Grupo F. Kramaric descontou para os visitantes, que acabaram ficando de fora da próxima fase.

Com mudanças na escalação, Aguero no banco e Gabriel Jesus de titular, o primeiro tempo foi agitado, com o Hoffenheim indo para cima na tentativa de abrir o placar logo com Kramaric, aos 14 minutos. Já aos 16, Aymeric Laporte acabou cometendo infração em Benjamin Hubner na área, o que resultou em pênalti marcado para os visitantes. Kramaric cobrou e abriu o placar em favor dos alemães.

Com o resultado, o City partiu em busca do empate e quase abriu o placar com grande chance de Gabriel Jesus e Sané, o grande nome do jogo. As grandes finalizações e tentativas passavam pelo alemão. O chute de Gundogan, aos 34, foi desviado por Otamendi para o travessão. No final da primeira etapa, Sané cobrou falta sofrida por Jesus e acertou em cheio no gol, deixando tudo igual.

Com a volta no segundo tempo e o placar de empate, os azuis partiram em busca da virada. Pressionando os rivais, as principais jogadas passavam pelos pés do trio Leroy Sané, Bernardo Silva e Sterling. Grandes falhas da zaga alemã possibilitava o ataque inglês e a facilidade para dominar passes e a área.

Não demorou para Sané, em jogada espetacular com Sterling, marcar e ampliar o placar. Da metade para o final do jogo, os Citizens continuou finalizando em busca do terceiro gol enquanto Baumann e a defesa buscava segurar, com poucas chances de gol.

O Manchester City tem pela frente no próximo sábado (15), às 10h30, no Campeonato Inglês, o Everton, em casa pela 17ª rodada. Já o Hoffenheim enfrenta o Borussia Monchengladbach, em casa, também no sábado, às 12h30, pela 15ª rodada do Campeonato Alemão.