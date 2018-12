Lacazette marca e Arsenal derrota Qarabag pela última rodada da Europa League

A última rodada da fase de grupos da Liga Europa teve fim nesta quinta-feira(13). Pelo grupo E o Arsenal já classificado, recebeu o lanterna Qarabag no Emirates. Com muitas alterações no time, com o objetivo de dar oportunidade para jogadores que não vem jogando, Unai Emery escalou Ozil e Lacazette entre os titulares. O duelo contou com uma baixa qualidade técnica e poucas chances, mas no time de garotos, os experientes resolveram.

A partida começou bem equilibrada, a primeira boa chance foi de Saka, que finalizou de fora da área obrigando o goleiro Vagner a fazer a defesa. Com 17 minutos, os gunners pressionaram o Atlılar na entrada da área, Ozil ficou com a bola e tocou para Lacazette, o francês protegeu ajeitando para a perna direita e chutou cruzado para abrir o placar no Emirates.

O Qarabag tentava reagir depois do gol, mas as tentativas eram frustradas por Sokratis, que conseguiu desarmar e antecipar algumas jogadas. O Arsenal apostava em cruzamentos, alguns originados de bola parada, mas não surtiam efeito na defesa. Os lances de perigo não existiam até os 38 minutos, quando Ozil cobrou um escanteio e Nketiah tocou de cabeça, mas a bola acabou saindo por cima do gol.

O fraco primeiro tempo terminou com 62% de posse de bola para o time inglês, que não conseguiu converter em lances importantes para ampliar o marcador. O visitante tentava se defender como podia, dificultando as tentativas do adversário.

Na volta do intervalo, o ataque contra defesa continuava, mas as chances continuavam inofensivas. Com 9 minutos o Arsenal fazia a 5ª finalização na partida, contra nenhuma do Qarabag, que em uma saída rápida no contra-ataque, quase contou com a sorte. Jenkinson recuou mal para Martínez e Slavchev quase surpreendeu o goleiro, que acabou afastando.

Aos 16, outro contra-ataque, descida pela esquerda e cruzamento para Abdullayev, que fura na hora errada e perde a chance de empatar. Aos 20, Nketiah fez boa jogada, levou até a linha de fundo e tocou para Saka, que finalizou e a bola raspou a trave do goleiro Vagner.

Aos 24, novamente Saka arriscou de fora, para a defesa do goleiro brasileiro. O jogo esfriou novamente, Unai Emery fez as substituições colocando mais jogadores com poucos minutos na temporada.

A próxima finalização com perigo saiu quase 20 minutos depois. Aos 42, Saka recebeu um ótimo passe na entrada da pequena área, livre, era a chance de fechar o placar. Mas o brasileiro Vagner fez ótima defesa, evitando o segundo gol.

O fim do jogo ainda contou com invasão à campo de alguns torcedores. O placar de 1 a 0 deixou o Arsenal na liderança do grupo e o Qarabag, eliminado na lanterna. O outro classificado do grupo foi o Sporting.