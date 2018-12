UEFA aplica multa de R$53 milhões ao Milan por violar Fair Play financeiro

A vida não anda fácil para o Milan. Precocemente, o time italiano disse adeus a Europa League. Para deixar a situação mais amarga, a UEFA multou o clube no valor de 12 milhões de euros - o equivalente a cerca de R$ 53 milhões - por não cumprir regras do Fair Play financeiro (FFP) referente aos anos de 2014 a 2017.

Caso não equilibre as contas até 30 de junho de 2021, o Rossonero ficará impedido de jogar as competições da entidade nas temporadas 2022-23 e 2023-24. Devido aos gastos excessivos, a equipe da Lombardia não poderá inscrever mais de 21 jogadores nos torneios da UEFA nos próximos dois anos. O clube ainda consegue recorrer na Corte Arbitral do Esporte (CAS).

Foto:Divulgação/UEFA

O Fair Play financeiro foi implementado em 2003 visando melhorar a saúde financeira global do futebol europeu de clubes. No entanto, somente em 2011 foi incluso as normas de controle de gasto: a agremiação precisa provar que não tem dívidas em atraso em relação a outros clubes, jogadores, segurança social e autoridades fiscais. Por outras palavras, têm que provar que pagaram as contas.

Além disso, só é possível gastar até 5 milhões de euros do que arrecadam por período de avaliação (três anos).

Milan: longe dos períodos de glórias

Haja coração para o torcedor milanista. Há oito anos que o Milan não consegue ganhar um título importante. O último foi Campeonato Italiano de 2010-11.Na época, o treinador era Massimiliano Allegri. Já elenco era composto porZlatan Ibrahimovic, Seedorf, Thiago Silva, Robinho e Alexandre Pato.

A última fez em que o Milan levantou uma taça na temporada 2010-11(Foto: Divulgação/Serie A)

Contudo, se comparado a Copa Itália até virou debutante: 15 anos. O modelo de confrontos era a final com dois jogos. No duelo de ida, o Milan aplicou 4 a 1 sobre a Roma. Com o placar definido, acabou empatando na volta.

O Diavolo , só conquistou o torneio mais desejado do velho continente, a Champions League na temporada 2006-07. A equipe italiana foi heptacampeã - é o clube mais títulos depois do Real Madrid- em cima do Liverpool.