Rafa Benitez é eleito o melhor técnico de novembro da Premier League

Rafa Benitez, técnico do Newcastle, foi eleito o melhor treinador de novembro da Premier League. O comandante venceu todos os três jogos disputados no último mês, o que fez com que os Magpies escapassem da zona de rebaixamento do Campeonato Inglês.

O primeiro triunfo foi sobre o Watford, no dia 03, ganhando por 1 a 0, no St´James Park. Uma semana depois, novamente jogando em casa, os Toons derrotaram o Bournemouth, por 2 a 1. Após o intervalo para a Nations League, a equipe alvinegra visitou o Burnley, no Turf Moor, e venceu por 2 a 1.

Os resultados fizeram com que o Newcastle saísse da penúltima posição e subisse para o 15º lugar, com 13 pontos. Atualmente, quem ocupa as vagas mais temidas da competição são respectivamente Huddersfield, Southampton e Fulham.

Junto com Benítez, outros seis técnicos garantiram o premio nessa temporada, até o momento. São eles; Eddie Howe, do Bournemouth, o único que ganhou o troféu duas vezes; Chris Hughton, do Brighton & Hove Albion; Sean Dyche, do Burnley; Darren Moore, do West Bromwitch Albion; Javi Garcia, do Watford e Nuno, do Wolverhampton.