Salah vence o premio de melhor jogador africano de 2018

Pelo segundo ano consecutivo, Mohamed Salah foi eleito o melhor jogador africano de 2018. Na eleição, realizada pela emissora britânica BBC nessa sexta-feira (14), o atacante levantou o troféu após disputar com nomes de peso como Benatia (Juventus), Koulibaly (Napoli), Mané (Liverpool) e Thomas Partey (Atlético de Madrid).

Marcando 44 gols em 52 jogos, o egípcio foi o principal destaque da campanha do Liverpool na última temporada, que terminou sendo vice campeã da Champions League, caindo apenas para o Real Madrid.

Em entrevista após a cerimonia, Salah considerou o duelo contra a Roma, pela semifinal da Liga dos Campeões, como o mais importante do ano. Ele também revelou qual o seu grande objetivo para 2019.

"Foram muitos momentos bons em 2018, O jogo contra a Roma em Anfield foi incrível. Eu me esforço todos os dias para ajudar meu time a ganhar. Espero vencer algo com esse clube", disse.

Na última terça-feira (11), o chamado "Rei do Egito" foi fundamental na vitória do Liverbirds sobre o Napoli, por 1 a 0, que garantiu a classificação dos Reds para as oitavas da Champions League. Ele deve ser titular no próximo domingo (16), quando o Liverpool faz o clássico contra o Manchester United, pela 17ª rodada do Campeonato Inglês.